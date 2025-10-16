Tàu khách quốc tế phải đổi hướng ra Huế vì cảng ở TP.HCM ngưng tiếp nhận 16/10/2025 12:21

(PLO)- Chuyến tàu khách quốc tế gần nhất dự kiến cập cảng Cái Mép - Thị Vải đã phải thay đổi lịch trình do cảng này tạm dừng tiếp nhận tàu.

Trước thông tin tạm dừng tiếp nhận tàu du lịch quốc tế tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, sáng 16-10, đại diện Công ty Lữ hành Saigontourist cho biết, sau khi làm việc với các đối tác, lịch trình của tàu Ovation of the Seas chở hơn 4.000 hành khách, dự kiến cập Cảng container Tân Cảng - Cái Mép (TCCT) vào ngày 18-10 đã được điều chỉnh.

Theo đó, tàu sẽ chuyển hướng đến cảng Chân Mây (TP Huế) vào ngày 17-10. Hiện các bên liên quan đang khẩn trương hoàn tất thủ tục cho hành khách theo kế hoạch mới.

Trên hải trình đến Việt Nam, việc tạm ngưng tiếp nhận tàu du lịch quốc tế tại Cái Mép - Thị Vải đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến các hãng tàu và doanh nghiệp lữ hành. Do đó, các bên đã chủ động làm việc với hãng tàu và cảng Chân Mây để tìm phương án thay thế, bảo đảm lịch trình cho du khách.

Hiện các doanh nghiệp du lịch khai thác mảng tàu biển vẫn đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng. Đại diện Saigontourist cho biết, từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là mùa cao điểm đón khách tàu biển quốc tế. Trong thời gian này, đơn vị sẽ đón thêm bốn đoàn khách gồm: tàu Celebrity Millennium với 1.800 khách (ngày 9-11) và tàu Celebrity Solstice với ba chuyến vào các ngày 10-11, 22-11 và 4-12, mỗi chuyến khoảng 2.800 khách.

Tàu khách quốc tế từng cập cảng Phú Mỹ trước đó. Ảnh: TT.

“Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ vướng mắc để việc đón tàu khách quốc tế không bị gián đoạn, góp phần giữ vững uy tín điểm đến Việt Nam và hình ảnh du lịch TP.HCM thân thiện, chuyên nghiệp trong mắt du khách quốc tế”- đại diện Saigontourist chia sẻ.

Trao đổi với pv PLO sáng 16-10, đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết, Sở đã đề nghị Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xem xét chấp nhận chủ trương cho phép thí điểm tiếp nhận tàu khách quốc tế tại các bến cảng thuộc khu vực Cái Mép - Thị Vải. Việc thí điểm dự kiến triển khai từ nay đến hết tháng 12-2026, trong khi chờ hoàn tất thủ tục bổ sung công năng theo quy định.

Theo Sở Du lịch, động thái này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành trong việc đón và phục vụ du khách tàu biển, đồng thời thu hút thêm khách quốc tế đến TP.HCM bằng đường biển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng tầm thương hiệu du lịch TP.HCM trên bản đồ du lịch khu vực.

Đại diện Cảng Quốc tế SP-PSA cũng cho biết, từ tháng 10-2025 đến đầu năm 2026, các hãng tàu du lịch quốc tế đã gửi kế hoạch đưa tàu cập cảng, giúp cảng chủ động bố trí cầu bến và công tác tiếp đón như thông lệ hàng năm.

Theo đơn vị này, việc tận dụng hiệu quả cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải để đón tàu khách quốc tế là giải pháp thiết thực và cấp bách, trong bối cảnh bến chuyên dụng cho tàu du lịch tại khu vực vẫn chưa được hình thành. Đây không chỉ là bước đi linh hoạt, mà còn là cơ hội mở rộng giao lưu văn hóa, kinh tế và du lịch giữa TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế.