Lần đầu tàu biển quốc tế đón khách Việt nơi quê nhà 14/06/2025 09:00

Ngành du lịch Việt Nam đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ và sôi động của dòng khách quốc tế đến bằng đường tàu biển.

Việc một hãng tàu biển quốc tế lần đầu tiên chính thức đón khách Việt ngay tại cảng biển trong nước không chỉ là một cột mốc quan trọng đối với ngành du lịch, mà còn mở ra nhiều cơ hội lớn trong việc phát triển du lịch tàu biển tại Việt Nam.

Trong những năm gần đây lượng lớn khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường tàu biển.

Chuyến đầu tiên đón khách Việt “nơi quê nhà”

Ngày 13-6, lần đầu tiên du khách Việt Nam có cơ hội trải nghiệm hành trình trên tàu du lịch quốc tế Star Voyager ngay tại quê nhà, xuất phát từ cảng Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu). Không còn phải ra nước ngoài để khởi hành, du khách trong nước giờ đây có thể dễ dàng trải nghiệm hành trình du ngoạn quốc tế ngay từ quê hương.

Bên cạnh đó, gần 1.400 hành khách quốc tế cũng đã đến Việt Nam từ các quốc gia như Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Anh và Úc.

Du khách hoàn tất thủ tục kiểm tra giấy tờ trước khi lên tàu.

Ông Michael Goh, Chủ tịch hãng tàu StarDream Cruises, đánh giá đây là một bước tiến quan trọng đối với ngành du lịch tàu biển quốc tế tại Việt Nam. Hai chuyến tiếp theo vào ngày 17 và 21-6, kéo dài 4 đêm đến Singapore và quay trở lại Việt Nam, cũng đã kín chỗ với tổng cộng 2.000 hành khách.

“Không chỉ đáp ứng nhu cầu từ các thị trường quen thuộc như Singapore, chúng tôi đặc biệt kỳ vọng vào tiềm năng mạnh mẽ từ những thị trường mới nổi – trong đó TP.HCM là một viên ngọc sáng.

Chúng tôi tin rằng sự linh hoạt và hấp dẫn của các hải trình này sẽ chinh phục trái tim mọi du khách, từ các gia đình muốn lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ, những người lần đầu khám phá đại dương, đến cả những tín đồ du thuyền sành sỏi”, ông Michael Goh chia sẻ.

Về phía công ty lữ hành Saigontourist, đây cũng là lần đầu tiên công ty đồng thời phục vụ cả hai nhóm khách: inbound (du khách quốc tế đến Việt Nam) và outbound (du khách Việt Nam ra nước ngoài) trên cùng tàu Star Voyager.

Cụ thể, Saigontourist đã đưa 200 khách Việt lên tàu theo hải trình đến Singapore vào các ngày 13, 17 và 21-6, khởi hành trực tiếp từ cảng Phú Mỹ.

Du khách Việt được trải nghiệm chuyến du thuyền kéo dài 5 ngày 4 đêm đến Singapore, đúng vào dịp cao điểm hè 2025, với mức giá từ 12,9 triệu đồng.

Khách Việt tham quan không gian trên tàu.

Ông Trần Chánh Cường, Giám đốc Công ty Du lịch Golden Star, cho biết: “Chỉ cần một điểm check-in, du khách có thể khám phá nhiều quốc gia trong hành trình mà không cần làm thủ tục nhập cảnh từng nơi. Khi du khách đang ngủ, tàu đã đến điểm đến mới”.

Theo ông Cường, từ thiết kế nội thất, dịch vụ ẩm thực đến các chương trình giải trí trên tàu đều được tối ưu để phù hợp với thị hiếu và thói quen tiêu dùng của khách châu Á, đặc biệt là các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Du thuyền được trang bị đầy đủ tiện ích cao cấp như hồ bơi, đường trượt nước, spa thư giãn, hệ thống nhà hàng đa dạng, quán bar sôi động cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc diễn ra mỗi đêm.

Đại diện Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, việc tàu Star Voyager cập cảng Phú Mỹ để đón khách Việt Nam trực tiếp, đồng thời đón khoảng 1.000 du khách quốc tế từ Singapore, đã đánh dấu một cột mốc quan trọng.

Điều này không chỉ mở ra cơ hội cho du khách Việt trải nghiệm du lịch tàu biển quốc tế khởi hành từ trong nước, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch tàu biển Việt Nam nói chung.

Du khách trong và ngoài nước hòa cùng tiết mục biểu diễn trên tàu.

Nghiên cứu thêm nhiều chuyến tàu biển khác

Ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, cho biết ngành du lịch tàu biển và tàu sông quốc tế tại Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ.

Những nỗ lực tích cực như chủ động tham gia các hội chợ, sự kiện xúc tiến du lịch tàu biển quốc tế như Seatrade tại Mỹ, Tây Ban Nha, hay Hội nghị thường niên của Liên minh Du lịch Tàu biển châu Á (ACSN) tại Mỹ, Maldives… đã góp phần đáng kể trong việc quảng bá, tiếp thị hình ảnh điểm đến Việt Nam.

Nhờ đó, Việt Nam đã được các hãng tàu du lịch quốc tế đưa vào lịch trình với kế hoạch dài hạn đến năm 2030.

Chỉ trong tháng 6, Saigontourist đã đón 6.000 khách du lịch quốc tế đến từ nhiều quốc gia cập cảng Phú Mỹ, tham quan TP.HCM và Củ Chi.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty đã liên tục phục vụ hơn 48.000 du khách quốc tế đến bằng tàu biển từ các hãng nổi tiếng như Anthem of the Seas, Spectrum of the Seas, Serenade of the Seas, Celebrity Millennium… với nhiều hải trình xuyên Việt dài ngày, ghé qua các cảng lớn như Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP.HCM.

Chủ tịch StarDream Cruises cho biết: “Chúng tôi không chỉ dừng lại ở các hải trình hiện có, mà sẽ tiếp tục nghiên cứu thêm về thị trường Việt Nam và làm việc với các cơ quan chức năng để triển khai thêm những tuyến du lịch mới. Qua đó, chúng tôi mong muốn mang vẻ đẹp của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.”

Những buổi trình diễn nghệ thuật đặc sắc diễn ra mỗi đêm trên tàu biển quốc tế Star Voyager.

Dự kiến mùa cao điểm du lịch tàu biển quốc tế 2025 – 2026 sẽ sôi động trở lại từ tháng 10-2025, với sự tham gia của hàng loạt hãng tàu mới.

Đại diện các công ty lữ hành tại TP.HCM cho biết, du lịch tàu biển quốc tế đang thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng rõ rệt trong mùa du lịch 2023 – 2024.

Kết quả tích cực này đến từ việc điều chỉnh chính sách visa du lịch, cải thiện cơ sở hạ tầng, cũng như đầu tư phát triển các điểm lưu trú, tham quan đạt chuẩn quốc tế, đồng thời vẫn phát huy được thế mạnh đặc trưng của từng địa phương.

Song song đó, các đơn vị lữ hành cũng không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyên môn để giữ chân du khách bằng những sản phẩm du lịch đặc trưng, chuyên nghiệp và hấp dẫn nhất.

Du khách có thể thư giãn và khám phá loạt tiện ích giải trí như đường trượt nước mạo hiểm, khu vui chơi trẻ em, tường leo núi, hồ bơi...