Tài xế cùng xe ben rơi xuống biển tử vong tại Cảng Tiên Sa 11/10/2025 16:49

(PLO)- Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tài xế L.X.Q cùng xe ben rơi xuống biển tử vong tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Ngày 11-10, VKSND TP Đà Nẵng cho hay, VKSND khu vực 2 vừa cử kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP khám nghiệm tử thi nạn nhân rơi xuống biển tử vong tại Cảng Tiên Sa.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi anh Q. Ảnh: VKS

Nạn nhân được xác định là anh L.X.Q (34 tuổi, ngụ xã Đại Đồng, Nghệ An), đang tạm trú tại phường Sơn Trà (Đà Nẵng). Anh Q tử vong tại khu vực cuối cầu 3, Cảng Tiên Sa khi đang làm việc.

Thông tin ban đầu, anh Q điều khiển xe ben BKS 43C – 285.63 của Công ty Codaco đang thi công chở đất san lấp mặt bằng cho công trình của Cảng Tiên Sa tại khu vực cuối cầu 3 thì trượt xuống biển vào khoảng 13 giờ 45 ngày 6-10.

Hình ảnh được camera ghi lại.

Đến 16 giờ 30, quản lý công ty không thấy định vị xe nên đã kiểm tra camera và thấy sự việc như trên. Xe ben được trục vớt cùng ngày 6-10 nhưng không thấy thi thể nạn nhân. Đến ngày 8-10, thi thể anh Q mới được tìm thấy.

Kết quả khám nghiệm tử thi thể hiện: Khoang mũi miệng chảy nhiều dịch máu; đã thu được mẫu máu; đã mổ tử thi…

Theo VKSND khu vực 2 Đà Nẵng, việc khám nghiệm tử thi nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong, làm rõ các tình tiết liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và chờ kết quả giám định pháp y.