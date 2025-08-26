2 công nhân nạo vét cống tử vong dưới cống sâu 8m tại Đà Nẵng 26/08/2025 15:42

(PLO)- Lực lượng cứu hộ tại Đà Nẵng xác định hai công nhân tử vong dưới cống sâu khoảng 8m tại khu vực thuộc phường Ngũ Hành Sơn.

Ngày 26-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) cho hay đã đưa thi thể hai công nhân tử vong dưới cống thoát nước lên mặt đất.

2 công nhân tử vong được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 12 giờ 10 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo có hai công nhân nạo vét cống bị mắc kẹt tại vị trí ngã ba đường Nguyễn Thức Đường – Nguyễn Duy Trinh (phường Ngũ Hành Sơn).

Lực lượng chức năng đã huy động ba xe chữa cháy, cứu hộ cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định hai công nhân bị mắc kẹt dưới cống sâu khoảng 8m. Khi tiếp cận, cả hai công nhân đã tử vong.

Lực lượng cứu hộ lập tức triển khai đội hình xuống hố sâu và đưa thi thể các nạn nhân lên mặt đất, bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Hai nạn nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định là ông LVC (65 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh) và ông PVL (42 tuổi, ngụ phường Sơn Trà).

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra.