Xe máy va chạm xe tải khiến nữ sinh ở Đà Nẵng tử vong 07/08/2025 19:24

(PLO)- Vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1 qua Huế khiến một nữ sinh ở Đà Nẵng tử vong tại chỗ, nam sinh bị thương.

Chiều 7-8, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 18 phút cùng ngày, tại km 875 Quốc lộ 1, Doãn Minh Giáp (20 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị), sinh viên năm 3 Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, điều khiển xe máy chở chị PTTN (20 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), sinh viên năm 2 cùng trường lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Xe máy va chạm xe tải khiến nữ sinh ở Đà Nẵng tử vong.

Khi đến địa điểm trên, xe máy của anh Giáp xảy ra va chạm với một mô tô chở hàng (chưa rõ biển số và người điều khiển) đi cùng chiều ở làn trong cùng bên phải, khi xe này chuyển hướng sang làn giữa. Vụ va chạm khiến xe anh Giáp mất lái, ngã về phía bên trái.

Cùng lúc này, ô tô đầu kéo 98H-076.41 kéo rơ-moóc do anh Võ Văn Hoàng Sơn (40 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Trị) điều khiển đi từ phía sau tới đã va chạm vào.

Vụ va chạm đã khiến chị N tử vong tại chỗ, anh Giáp bị xây xát. Chiếc xe mô tô hư hỏng.

Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển mô tô chở hàng có liên quan đã rời khỏi hiện trường, di chuyển về hướng TP Huế.