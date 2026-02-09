Công an xã hỗ trợ nhận lại 300 triệu đồng chuyển nhầm cho người đang ở nước ngoài 09/02/2026 19:11

(PLO)- Công an xã Xuân Hải, tỉnh Khánh đã xác minh, hỗ trợ một phụ nữ nhận lại 300 triệu đồng do chuyển nhầm cho người đang đi du lịch nước ngoài.

Ngày 9-2, Công an xã Xuân Hải phối hợp xác minh, hỗ trợ chị Lê Thị Hường (52 tuổi, trú tại phường Tường Vinh, tỉnh Nghệ An) nhận lại 300 triệu đồng chuyển nhầm tài khoản.

Người thân chị H chuyển lại 300 triệu đồng cho chị Hường. Ảnh: Công an Xuân Hải

Trước đó, tháng 1-2026, trong quá trình giao dịch ngân hàng, chị Hường chuyển nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản mang tên ĐLNTH.

Qua xác minh, chị H đang du lịch ở nước ngoài. Công an xã Xuân Hải chủ động liên hệ, làm việc với người thân chị H. Sau đó, người thân chị H đã chuyển trả đủ số tiền cho chị Hường.

Nhận lại tài sản, chị Hường viết thư cảm ơn Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an xã Xuân Hải vì tinh thần trách nhiệm cao, khẩn trương hỗ trợ công dân.