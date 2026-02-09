Kịp thời ứng cứu 2 mẹ con trong vụ sập nhà ven sông 09/02/2026 19:53

(PLO)- Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM) cho biết đơn vị vừa phối hợp xử lý hiện trường vụ sập nhà ven sông khiến hai người bị thương.

Trước đó, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận tin báo về vụ cứu nạn, cứu hộ do sập nhà ven sông tại khu vực Phường Chánh Hưng (quận 8 cũ). Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 8 đã điều động hai xe chuyên dụng cùng 14 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Lê Minh Hải, Phó Đội trưởng chỉ huy, nhanh chóng đến hiện trường.

Tại hiện trường, căn nhà có kết cấu tường gạch, mái tôn, sàn gỗ đã bị sụp đổ hoàn toàn xuống nước với diện tích khoảng 23 m2. Nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình bị cuốn trôi và chìm dưới nước, gây nguy hiểm cho khu vực xung quanh.