Điều tra vụ ẩu đả liên quan đến xe cứu thương và xe máy 16/02/2026 12:38

(PLO)- Sau khi xe cứu thương và xe máy dừng lại, nhiều người lao vào đánh nhau.

Ngày 16-2, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra, xử lý vụ chặn đường, ẩu đả liên quan đến xe cứu thương và xe máy xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn video vụ xe cứu thương bị chặn đường. Đoạn video ghi cảnh nhiều người lao vào đánh nhau giữa đường.

Video ghi lại vụ việc.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Nghiêm, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vào tối 15-2.

Một nguồn tin cho biết, sự việc xảy ra kéo dài trên nhiều địa bàn gồm Đức Phổ, Trà Câu, Lân Phong. Nhóm người được cho là có biểu hiện say xỉn, chặn đường tranh cãi dẫn đến ẩu đả. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Hình ảnh nhóm người lao vào đánh nhau ngay ngã tư.

Ngay sau sự việc xảy ra, Công an xã Lân Phong phối hợp với Công an phường Đức Phổ tạm giữ những người có liên quan.

Lãnh đạo UBND xã Lân Phong cho biết, sáng 16-2, Công an xã Lân Phong đã tiến hành làm việc, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Vị lãnh đạo cho biết, có 2 người liên quan vụ việc thời điểm xảy ra xô xát say xỉn.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.