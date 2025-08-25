Nóng: Bão số 5 đã vào đất liền Nghệ An-Hà Tĩnh 25/08/2025 18:48

Nóng: Bão số 5 đã vào đất liền Nghệ An-Hà Tĩnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 18 giờ chiều nay, tâm bão số 5 đã đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13.

Ghi nhận tại địa bàn tỉnh Nghệ An đoạn giáp tỉnh Hà Tĩnh gió đang rít mạnh, giật từng cơn, kèm theo mưa. Một số mái tôn bị hư hỏng, cây xanh đổ xuống đường. Tại các tuyến đường thưa vắng phương tiện và người đi lại. Cơ quan chức năng đã tạm đóng cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt (tạm thời cấm các phương tiện lưu thông trên cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Nghệ An).