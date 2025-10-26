Trao nhiều phần phần quà ở vùng lũ sông Cầu, Thái Nguyên 26/10/2025 10:26

(PLO)- Những phần quà từ TP.HCM đã được trao tận tay người dân vùng lũ sông Cầu (Thái Nguyên), nơi bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ bão số 11 vừa qua.

Tối 25-10, nhóm thiện nguyện từ TP.HCM đã đến thăm và tặng quà vùng ngập lũ do bão số 11 tại xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên.

Trận lũ lịch sử vừa qua đã nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà gây thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu và đồ dùng gia đình xã Điềm Thuỵ. Sau lũ, người dân tất bật dọn dẹp đồ đạc, vật dụng gia đình; chung tay vệ sinh môi trường, ổn định cuộc sống.

Ông Lê Thanh Sơn, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Điềm Thuỵ, tỉnh Thái Nguyên trao tiền hỗ trợ người dân xã Điềm Thụy-bị thiệt hại do bão số 11.

Tại đây, nhóm thiện nguyện đã trao 138 phần quà bằng tiền mặt cho các hộ nghèo, cận nghèo, mỗi phần quà trị 3 triệu đồng.

Cùng đó, tại nhà ông Nguyễn Hồng Nam, trưởng nhóm thiện nguyện cũng trao ba bộ loa máy ba cho ba xóm ở vùng lũ sông Cầu thuộc xã Điềm Thụy bị ngập lụt sâu khiến các thiết bị loa máy bị hư hỏng. Mỗi bộ loa máy trị giá 30 triệu đồng.

Gia đình ông Nguyễn Hồng Nam, trao ba bộ loa máy trị giá 90 triệu đồng cho ba xóm bị ngập lụt, hư hỏng thiết bị loa máy.

Tại lễ trao quà, ông Lê Thanh Sơn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Điềm Thụy cho biết, bão bão số 11, đã gây thiệt hại lớn về tài sản, diện tích lúa, hoa màu trên địa bàn xã.

Về tình hình ngập lụt trên địa bàn xã, theo ông Sơn, mưa lớn gây ngập lụt sau bão số 10 chưa rút hết cộng hưởng mưa lớn diện rộng ở thượng nguồn và địa bàn Thái Nguyên do bão số 11 đã gây ngập lụt sâu khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị chia cắt.

Ông Nguyễn Hồng Nam (đứng giữa bên phải) cùng ông Lê Thanh Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Điềm Thuỷ, tỉnh Thái Nguyên trao tiền hỗ trợ người dân vùng lũ sông Cầu bị thiệt hại do bão số 11.

Chủ tịch UBND xã Điềm Thụy thông tin: "Nước lên nhanh, nhưng xuống chậm, hai đêm đầu lũ dữ chính quyền và người dân không ngủ được, tuy nhiên người dân đã chủ động di dời người và tài sản khỏi vùng ngập sâu".

Các thành viên nhóm thiện nguyện trao quà cho các hộ dân bị bị ngập lụt do bão số 11.

Theo thống kê, trên địa bàn xã có 63 xóm ngập lụt, 2.500 hộ bị ngập lụt, năm nhà bị hư hại phải làm mới; 700 ha lúa mất trắng, cùng nhiều trường học, kè... bị ảnh hưởng nặng. Sau lũ, nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, địa phương kịp thời chung tay vệ sinh môi trường, trao quà, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Nhóm thiện nguyện từ TP. HCM trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Điềm Thuỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Ông Nguyễn Văn Thành, 73 tuổi người dân dân xóm đò, xã Thuỵ Điềm, Thái Nguyên kể lại đợt lũ vừa rồi nhà ông bị ngập gần tới đầu, đồ đạc trong nhà trôi ngỗn ngang, nhiều vật dụng điện bị hư hỏng, tường rào bị sập, sau lũ nhờ các chú bộ đội dọn bùn, sắp xếp lại đồ dùng ổn định lại cuộc sống.

"Gia đình tôi sinh sống bên sông Cầu hàng chục năm nhưng chưa chứng kiến lũ lớn như vậy. Mấy ngày nay lo dọn dẹp nhà cửa sau lũ muốn phát bệnh", ông Thành chia sẻ.

Lãnh đạo xã Điềm Thụy gửi lời cảm ơn các địa phương, đơn vị, các tổ chức, cá nhân đã chia sẻ kịp thời những mất mát do thiên tai gây ra đối với các hộ dân trên địa bàn xã.