Những chuyến xe mang rau sạch và tấm lòng người dân Lâm Đồng đến với vùng lũ Thái Nguyên 12/10/2025 17:19

(PLO)- Từ Lâm Đồng, những chuyến xe nghĩa tình vượt hàng ngàn cây số mang rau sạch, nhu yếu phẩm đến chia sẻ cùng đồng bào vùng lũ Thái Nguyên.

Ngày 12-10, Đảng bộ và nhân dân 124 xã, phường, đặc khu, 4 Đảng uỷ trực thuộc tỉnh Lâm Đồng đã quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão, lũ với số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Trao đổi với PLO, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng - Phạm Triều cho biết cơ quan này đã xác nhận cho nhiều đoàn từ thiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất phát hướng về miền Trung, miền Bắc thân yêu.

Cũng theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, những ngày giữa tháng 10, khi miền Bắc và miền Trung oằn mình trong mưa lũ, từ cao nguyên Lâm Đồng xa xôi, những chuyến xe nghĩa tình lại lăn bánh, chở theo cả tấm lòng của người dân vùng đất ngàn hoa hướng về đồng bào đang chịu cảnh chia cắt, mất mát.

Tấm lòng của người dân tỉnh Lâm Đồng hướng về bà con vùng lũ Thái Nguyên. Ảnh: PAD

Anh Phan Anh Dũng (xã Đức Trọng) kể, đoàn anh gồm 24 người đến từ các khu vực Lâm Hà, Đơn Dương và Đà Lạt đã khởi hành từ ngày 8-10.

“Chúng tôi mang theo bảy xe tải chất đầy nhu yếu phẩm: mì gói, sữa, gạo, nước mắm, muối… và đặc biệt là rau củ quả sạch – niềm tự hào của Lâm Đồng. Đó là su su, củ dền, bắp cải, cà tím – những nông sản mà bà con vùng lũ đang rất cần trong lúc thiếu thốn,” anh Dũng nói.

Vượt qua những cung đường đèo dốc hiểm trở, đoàn đã đến được các xã Võ Nhai, xã Dân Tiến, Bình Long của tỉnh Thái Nguyên – những nơi bị chia cắt, ảnh hưởng nặng nề nhất. Không quản đường sá trơn trượt, từng thùng hàng, từng bao rau củ được trao tận tay người dân trong niềm xúc động.

Rau củ từ thủ phủ nông sản sạch Lâm Đồng đến với bà con vùng lũ. Ảnh: PAD

“Chúng tôi chỉ mong góp chút sức nhỏ, để bà con vùng lũ có thêm bữa cơm ấm, biết rằng nơi xa vẫn có người thương và chia sẻ cùng họ” anh Dũng xúc động nói.

Cùng trong chuyến đi, chị Đỗ Trương Phương Vân (phường Cam Ly - Đà Lạt) chia sẻ: “Mỗi lần nghe tin đồng bào miền Trung, miền Bắc gặp nạn là lòng mình như có lửa đốt. Chúng tôi không thể ngồi yên. Tình người Lâm Đồng vốn vậy – thấy ai khó là thương, thấy đâu hoạn nạn là tìm đến”.

Anh Dũng cho biết, theo thống kê chi tiết, tổng giá trị hàng hóa, quà tặng từ các cá nhân, tổ chức và bà con nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong đợt này ước tính hơn 10 tỉ đồng. Nhưng hơn cả con số, đó là tình người, là nghĩa đồng bào, là sự sẻ chia chan chứa từ cao nguyên hướng về đồng ruộng miền xuôi.

Đoàn thiện nguyện từ tỉnh Lâm Đồng quyên góp ủng hộ người dân tại Thái Nguyên

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, những ngày qua, hàng chục đoàn thiện nguyện từ khắp các địa phương trong tỉnh đã nối nhau vượt hàng ngàn cây số để đến với bà con vùng lũ. Ủy ban đã có văn bản gửi các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thái Nguyên để giới thiệu, phối hợp, đảm bảo các phần quà đến đúng người, đúng nơi cần giúp đỡ nhất.

Những bao rau xanh, túi gạo, chai nước mắm… được gói ghém từ tình cảm của người dân Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm Hà không chỉ là vật chất cứu trợ. Đó còn là lời nhắn nhủ rằng, trong gian khó, người Việt vẫn luôn nắm tay nhau đi qua hoạn nạn, vẫn giữ vẹn nguyên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, nối dài truyền thống nghĩa tình giữa lòng đất nước.