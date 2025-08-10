Người dân tỉnh Lâm Đồng vượt hàng trăm cây số mang yêu thương đến vùng lũ Nghệ An 10/08/2025 16:03

(PLO)-Hơn 500 triệu đồng hàng hóa, thuốc men và quà tặng đã được người dân tỉnh Lâm Đồng trao tận tay bà con các xã vùng cao Nghệ An vừa chịu thiệt hại nặng nề do lũ.

Những ngày đầu tháng 8, khi xã Mỹ Lý và Bắc Lý (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) vẫn chưa kịp gượng dậy sau trận lũ quét cuối tháng 7, đoàn thiện nguyện từ tỉnh Lâm Đồng đã vượt hàng trăm cây số, băng qua nhiều đoạn đường sạt lở, lầy lội để mang hàng hóa và tấm lòng của đồng bào phương Nam đến với bà con vùng cao.

Trận mưa lớn kéo dài trước đó đã khiến nước lũ dâng cao, cuốn trôi nhiều công trình, cầu tạm, làm hư hỏng hàng chục căn nhà, hoa màu bị mất trắng. Nhiều bản làng bị cô lập nhiều ngày, đời sống người dân lâm vào cảnh thiếu thốn.

Chiều chủ nhật, ngày 10-8, từ bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, anh Phan Anh Dũng ngụ xã Đức Trọng, Lâm Đồng gọi cho PLO nói rằng đoàn thiện nguyện từ tỉnh Lâm Đồng đã đến được với bà con vùng cao tỉnh Nghệ An - nơi vừa chịu thiệt hại nặng nề do trận lũ vừa qua.

Đoàn thiện nguyện vác nhu yếu phẩm xuống thuyền để trao tận tay người dân

Anh Dũng cho biết đoàn thiện nguyện đã mang theo 11 chuyến xe gồm xe tải chở các nhu yếu phẩm cần thiết như: nước mắm, muối, bột ngọt, kem đánh răng, bột giặt…, xe cứu thương chở thuốc men, vật tư y tế và 16 thành viên.

Các mạnh thường quân trong tỉnh Lâm Đồng đã góp sức bằng nông sản, rau củ, tiền mặt… với tổng trị giá gần 500 triệu đồng, trao tận tay từng hộ dân kèm phần quà thiết yếu.

Anh Phạm Anh Dũng (phải) cho biết đường lên xã Mỹ Lý là chuyến thiện nguyện có cung đường hiểm trở nhất mà anh cùng đoàn từng đi

Chị Đỗ Trương Phương Vân (phường Cam Ly, Đà Lạt) - trưởng đoàn thiện nguyện chia sẻ: “Đây là chuyến đi gian nan nhất trong hành trình thiện nguyện của chúng tôi. Nhưng khi được nhìn thấy nụ cười, ánh mắt biết ơn của bà con, mọi vất vả đều tan biến.”

Những chuyến xe nghĩa tình từ cao nguyên Lâm Đồng đã tiếp thêm niềm tin, giúp bà con vùng cao Nghệ An vững vàng vượt qua khó khăn sau lũ dữ.