Lũ lịch sử ở Thái Nguyên: Tình người trong biển nước 09/10/2025 17:34

(PLO)- Trong gian khó vì mưa lũ, sự sẻ chia lan tỏa mạnh mẽ... những hình ảnh người dân vươn tay qua khung sắt nhận chai nước cứu trợ khiến ai cũng xúc động.

Giữa dòng nước ngập ngang ngực, một người đàn ông mình trần vẫn mỉm cười, vẫy tay chào khi thấy bè cứu trợ đi qua. Ở một căn nhà khác, cánh tay gầy gò vươn ra từ cửa sổ tầng hai, run run đón lấy chai nước lọc từ tình nguyện viên chèo xuồng.

Ngoài đầu ngõ, một vài tấm ván gỗ được dựng vội để ngăn rác, một phụ nữ mặc bộ đồ xanh lội bì bõm, dùng chổi quét từng mảng bùn và rác trôi lềnh bềnh.

Những hành động nhỏ bé nhưng kiên cường ấy phản chiếu sức sống và ý chí bám trụ của người dân phường Phan Đình Phùng (TP Thái Nguyên cũ) - nơi đang oằn mình giữa trận lũ lịch sử, chưa từng có trong ký ức của những người già hơn 70 tuổi sống ở đây.

Nhiều khu vực tại TP Thái Nguyên vẫn oằn mình trong biển nước.

Cuộc sống đảo lộn trong biển nước

Từ sáng 8-10, trời đã hửng nắng nhưng toàn TP Thái Nguyên (cũ) vẫn chìm trong biển nước. Riêng tại phường Phan Đình Phùng, một trong những điểm ngập nặng nhất, nước lũ đã dâng gần hết tầng một, buộc người dân phải chuyển toàn bộ sinh hoạt lên tầng hai.

Hai ngày nay, nhiều người phải "bỏ của" ở tầng một để chạy lên tầng hai, những nhu yếu phẩm hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào các xuồng cứu trợ.

Đường Minh Cầu, vốn là con đường rộng rãi, sầm uất, giờ biến thành sông. Thuyền nan, bè tre, xuồng gỗ trở thành phương tiện duy nhất. Trên phố, những chiếc ô tô nhô lên phần nóc, có xe ngập quá nửa, bùn đất bám kín.

Những phương tiện duy nhất trên phố.

Nhiều gia đình kể lại, chỉ trong vòng gần một tiếng, nước dâng vùn vụt, cuốn phăng tất cả dưới tầng một, từ món đồ lớn như nồi cơm điện, xe đạp, cho đến những thứ lớn hơn như tủ lạnh, bàn ghế, ô tô...

Anh Dương Văn Dũng, mới mua chiếc ô tô chưa đầy một tháng bằng tiền vay ngân hàng để kinh doanh vận tải, nay coi như mất trắng. "Toàn bộ đồ đạc ở tầng một và ngoài sân, ô tô, xe máy đều ngập sâu trong nước, thiệt hại hàng tỉ đồng", anh Dũng thở dài.

Không may mắn như anh Dũng, gia đình bà Trần Thị Nga có 3 ô tô đều chìm trong biển nước. "Chưa bao giờ ngập đến đây, bão Yagi năm ngoái nước cũng chỉ mấp mé đến nửa bánh xe", bà Nga thẫn thờ nói.

Ba chiếc ô tô trong sân nhà bà Nga bị hư hỏng nặng sau trận lũ lịch sử.

Cửa hàng, quán xá dọc các tuyến phố lớn đồng loạt đóng kín. Trên khắp mọi nẻo đường, bảng hiệu, rác thải, thậm chí bàn ghế sofa nổi lềnh bềnh. Nhiều người tranh thủ dùng cây gỗ gạt rác để mở lối ra cho xuồng cứu trợ.

Cách đó vài con phố, trước cửa hàng chè đặc sản Tân Cương, hai người chèo thuyền chậm rãi đi qua, bảng hiệu phản chiếu xuống mặt nước vàng đục, nồng nặc mùi bùn.

Nước rút dần, đường phố tại phường Phan Đình Phùng ngổn ngang rác.

Cảnh đời sống đảo lộn hiện hữu ở khắp nơi. Điện cắt trên diện rộng, nhiều khu vực mất sóng điện thoại. Người dân cạn dần pin, gián đoạn liên lạc với bên ngoài.

Trong những ngôi nhà ngập, bữa cơm tạm bợ trên tầng hai chỉ có mì tôm và nước lọc từ các đoàn cứu trợ. Những gói hàng cứu trợ gồm mì, nước đóng chai, thuốc men được chuyển liên tục nhưng không thấm tháp gì với nhu cầu của hàng nghìn hộ dân bị cô lập.

Cuộc sống đảo lộn sau trận lũ lịch sử.

Trên đường, một cụ ông hơn 70 tuổi lội nước, cố gắng giữ thăng bằng trong dòng nước chảy xiết. Ông bảo: “Từ bé đến giờ sống ở đây, tôi chưa từng thấy lũ nào như thế này. Nước ngập cả ngày, cao hơn cả trận lũ năm ngoái cả mét”.

Tình người trong hoạn nạn và những hiểm nguy còn rình rập

Trong gian khó, sự sẻ chia lan tỏa mạnh mẽ. Từng chiếc bè tre, từng con thuyền nhỏ đưa nước uống, mì gói tới từng nhà. Hình ảnh người dân vươn tay qua khung sắt nhận chai nước cứu trợ khiến ai cũng xúc động.

Trên nhiều ngôi nhà, tiếng cười trẻ nhỏ vẫn vang lên dù xung quanh ngập ngụa bùn đất. Người lớn động viên nhau giữ tinh thần lạc quan, cùng nhau dọn dẹp bớt rác và bùn ngay khi nước bắt đầu rút.

Bà Đào Thị Hương, 80 tuổi và bà Đào Thị Hải, 85 tuổi nhận nước và mỳ tôm. Bà Hương nói may quá cả ngày hôm nay mới có người hỗ trợ "giờ thì sống rồi".

Hiểm nguy vẫn hiện hữu. Theo cơ quan khí tượng, nước từ thượng nguồn còn đổ về, đất đá đã ngậm nước nhiều ngày, nguy cơ sạt lở, sụt lún ở các khu vực ven sông, ven núi diễn biến phức tạp.

Nước lũ ô nhiễm chứa đầy rác thải, xác động vật trôi nổi, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngoài da, tiêu chảy, đau mắt đỏ. Giao thông trong thành phố vẫn tê liệt, nhiều tuyến đường ngập sâu 1,5 mét, dự báo phải 2-3 ngày nữa mới có thể thông xe.

Trận lũ lịch sử đã gây thiệt hại rất lớn với người dân Thái Nguyên.

Thống kê cho thấy toàn tỉnh Thái Nguyên có gần 5.100 ngôi nhà bị ngập, 33/92 xã phường chìm trong nước. Lũ sông Cầu tại trạm Gia Bảy đạt đỉnh lúc 3h sáng 8-10 ở mức 29,9 mét - vượt lũ lịch sử năm 2024 tới hơn 1 mét. Người dân vẫn chưa thể khôi phục cuộc sống bình thường.

Ở một ngõ nhỏ, một gia đình đang kê lại những đồ còn dùng được sau khi tầng một bị ngập hoàn toàn. Người phụ nữ mồ hôi nhễ nhại, mặc áo mưa, dùng xẻng gạt bùn. Người đàn ông bên cạnh cười gượng: “Cứ còn sức là phải dọn, chứ để lâu bẩn, thối lắm”.

Trên nhiều mái nhà, lá cờ đỏ sao vàng, lá cờ búa liềm vẫn tung bay dưới nắng. Đó vừa là dấu hiệu kiên cường, vừa là lời nhắc nhở về niềm tin: sau lũ dữ, cuộc sống sẽ lại trở về bình yên.

Một số điểm nước đã rút, trời hửng nắng, người dân sử dụng pin năng lượng mặt trời cấp điện phục vụ sinh hoạt.

Trận lũ lịch sử ở Thái Nguyên không chỉ gây thiệt hại nặng nề về tài sản mà còn để lại ký ức khó quên trong lòng người dân. Con đường thành sông, ngôi nhà biến thành đảo nhỏ, cuộc sống phải chờ vào từng gói cứu trợ... tất cả đã vẽ nên bức tranh vừa tang thương vừa kiên cường.

Trong dòng nước dữ ấy, vẫn sáng lên những hình ảnh giản dị: Cái vẫy tay lạc quan, cánh tay chìa ra đón chai nước, nụ cười động viên nhau dọn dẹp bùn lầy. Đó là minh chứng rằng người dân Thái Nguyên, sau tất cả, sẽ không khuất phục. Họ tin, sau bão giông, mặt trời sẽ lại ló rạng trên từng ngõ phố, từng mái nhà của thành phố này.