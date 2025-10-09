Hà Nội: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phát thông báo khẩn ứng phó lũ 09/10/2025 09:07

(PLO)- Vào đêm ngày 8-10, lũ sông Cầu, sông Cà Lồ qua địa bàn các xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội) dâng cao gây nguy cơ sạt lở đất, xói lở ven sông, ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê…

Theo thông báo của cơ quan chức năng, vào hồi 22 giờ ngày 8-10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 9,54m (trên BĐ3: 1,54m), trên mực nước thiết kế (0,14m). Mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 8,92m (trên BĐ3: 0,92m) và đang lên rất nhanh.



Mực nước sông lên cao có nguy cơ xảy ra sạt và xói lở ven sông, nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt và các vùng trũng thấp, bờ bãi ven sông; ảnh hưởng an toàn đến các tuyến đê hữu sông Cầu và tả, hữu sông Cà Lồ và các công trình ven sông.

Trước tình hình trên, ngay trong đêm 8-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội phải phát đi thông báo khẩn để chỉ đạo các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và giảm thiểu thiệt hại do lũ gây ra.



Trước đó, trong ngày 8-10, chính quyền các xã Đa Phúc, xã Trung Giã nơi chịu ảnh hưởng bởi lũ các con sông trên đã chủ động gia cố đê, đắp bờ bao, cảnh báo tình hình lũ. Đồng thời chính quyền địa phương cũng tiến hành thông báo, di chuyển người dân, nhất là người già, trẻ em… ở khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.



Từ sáng ngày 8-10, ngay khi có cảnh báo lũ sông Cầu, sông Cà Lồ dâng cao, chính quyền xã Đa Phúc đã huy động lực lượng tại chỗ và bà con nhân dân, sử dụng vật tư như bao tải cát, cọc tre, bạt chống thấm… gia cố các đoạn xung yếu trên tuyến đê Tân Hưng.

Đêm 8-10, chính quyền xã Đa Phúc huy động lực lượng tại chỗ và người dân sử dụng bao tải đất để đắp bờ, gia cố đê Tân Hưng đề phòng lũ tràn vào khu dân cư. Ảnh do người dân cung cấp.

Người dân cho biết khi lũ dâng cao vào đêm ngày 8-10, chính quyền địa phương đã phải tổ chức lực lượng đắp bờ, ngăn lũ xuyên đêm.

Đến sáng ngày 9-10, lũ sông Cầu, sông Cà Lồ đoạn qua xã Đa Phúc vẫn trên báo động 3, gây ngập úng một số khu dân cư và diện tích canh tác nông nghiệp ven sông trên địa bàn xã.



Còn tại xã Trung Giã, đến sáng nay 9-10, nước từ sông Cầu lên nhanh vượt mức báo động 3, khiến nhiều khu vực bị ngập nhẹ, chia cắt trong lũ.

Nước lũ dâng cao khiến một số khu vực tại xã Trung Giã bị chia cắt, cô lập, có nơi nước ngập từ 30-50 cm. Ảnh do người dân cung cấp

Người dân tại khu vực An Lạc, xã Trung Giã cho hay khoảng 7 giờ sáng nước đã ngập khoảng 30-50 cm, tràn vào nhà người dân.

Ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch xã Trung Giã cho biết trước đó chính quyền xã, cùng với lực lượng quân đội, công an và nhân dân trên địa bàn đã chủ động các biện pháp ứng phó lũ, tổ chức di dời người dân tại khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn.

Tuy nhiên do lũ lên nhanh và cao nên đã khiến gần 1.300 hộ dân (với khoảng 5.000 nhân khẩu) tại xã này bị cô lập, chia cắt. Hầu hết các tuyến đường ngõ xóm trên địa bàn xã bị ngập cục bộ như: tỉnh lộ 35 ngập sâu khoảng 20-30cm; quốc lộ 3 đoạn qua Công ty Yamaha và thôn 9 ngập sâu 30-50cm…



Hiện chính quyền địa phương vẫn tiếp tục bám sát diễn biến lũ, chuẩn bị nhân vật lực, nhu yếu phẩm tiếp tế người dân ở lại nhà chống lũ trong tình huống lũ có diễn biến xấu hơn.