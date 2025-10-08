Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên, Bộ NN&MT đề nghị chống tràn khẩn cấp tuyến đê Hà Châu

Ngày 8-10, Bộ NN&MT đã có công văn số 7649 gửi UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị chống tràn khẩn cấp tuyến đê Hà Châu, ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu.
Theo Bộ NN&MT, hiện nay, lũ trên sông Cầu phía hạ lưu đang tiếp tục lên. Mực nước lúc 17h ngày 8-10 trên sông Cầu tại Chã là 11,47m; tại một số vị trí mực nước lũ đã xấp xỉ mặt đê Hà Châu.
Để đảm bảo an toàn của tuyến đê, Bộ NN&MT đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên khẩn trương chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan huy động ngay mọi lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị khẩn cấp chống tràn tuyến đê Hà Châu tại những vị trí nguy cơ bị tràn, không để nước lũ tràn qua đê về phía đồng.
Cùng với đó, rà soát vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão, hộ đê để kịp thời huy động xử lý các sự cố đê điều khi có tình huống xảy ra.
Thường trực kiểm tra, đôn đốc và tuần tra, canh gác trên tuyến đê, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; báo cáo kịp thời các sự cố, tình huống xảy ra về Bộ NN&MT.
Chiều 8-10, sau khi đi thị sát hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn.
Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người dân, tiếp cận những người bị cô lập, chăm lo chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho nhân dân, dứt khoát không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; khôi phục ngay các cơ sở y tế, trạm xá trường lớp.
Về lâu dài, Thủ tướng nêu rõ cần đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công trình đê điều, phòng, chống lũ lụt hai bên bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh Thái Nguyên.
Thủ tướng giao tỉnh Thái Nguyên xây dựng dự án đầu tư đường và đê hai bên sông Cầu (mỗi bên dài khoảng 17 km), triển khai nhanh nhất có thể trong tình trạng khẩn cấp và phấn đấu hoàn thành trong tháng 6-2026.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm ngày 6 đến ngày 7-10, lượng mưa phổ biến 250-400 mm, có nơi trên 500 mm.
Mưa lớn gây lũ lớn, vượt mức lịch sử; gây ngập lụt tại nhiều xã, phường và nhiều điểm dân cư bị cô lập.
Thống kê sơ bộ đến sáng 8-10, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có bốn người chết, hai người mất tích, hai bị thương; khoảng 200.000 hộ dân có nhà bị ngập; hơn 4.400 ha cây trồng, thủy sản bị thiệt hại; chết, trôi hàng trăm nghìn con gia cầm.