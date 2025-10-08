Lũ trên sông Cầu tiếp tục lên, Bộ NN&MT đề nghị chống tràn khẩn cấp tuyến đê Hà Châu 08/10/2025 20:44

(PLO)- Lũ trên sông Cầu phía hạ lưu đang tiếp tục lên, tại một số vị trí mực nước lũ đã xấp xỉ mặt đê Hà Châu. Bộ NN&MT đề nghị Thái Nguyên chống tràn khẩn cấp.

Ngày 8-10, Bộ NN&MT đã có công văn số 7649 gửi UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị chống tràn khẩn cấp tuyến đê Hà Châu, ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu.

Theo Bộ NN&MT, hiện nay, lũ trên sông Cầu phía hạ lưu đang tiếp tục lên. Mực nước lúc 17h ngày 8-10 trên sông Cầu tại Chã là 11,47m; tại một số vị trí mực nước lũ đã xấp xỉ mặt đê Hà Châu.

Nước lũ tràn lên cầu Hà Châu (Thái Nguyên). Ảnh: AN HIỀN

Để đảm bảo an toàn của tuyến đê, Bộ NN&MT đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên khẩn trương chỉ đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan huy động ngay mọi lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị khẩn cấp chống tràn tuyến đê Hà Châu tại những vị trí nguy cơ bị tràn, không để nước lũ tràn qua đê về phía đồng.

Mực nước trên sông Cầu tại Chã gần xấp xỉ mặt đường. Ảnh: AN HIỀN

Cùng với đó, rà soát vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão, hộ đê để kịp thời huy động xử lý các sự cố đê điều khi có tình huống xảy ra.

Thường trực kiểm tra, đôn đốc và tuần tra, canh gác trên tuyến đê, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu; báo cáo kịp thời các sự cố, tình huống xảy ra về Bộ NN&MT.