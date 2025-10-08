Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thái Nguyên thăm hỏi người dân vũng lũ 08/10/2025 14:55

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến tỉnh Thái Nguyên thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn cho người dân.

Đến động viên người dân vùng thiên tai và các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.