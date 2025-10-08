Ngập lụt lịch sử tại Thái Nguyên: Người dân leo nóc nhà, Công an căng mình cứu trợ 08/10/2025 17:50

(PLO)- Trận ngập lụt lịch sử tại Thái Nguyên khiến nhiều hộ gia đình phải chạy lên nóc nhà tránh lũ, chờ đợi được cứu hộ đến nơi an toàn.

Chiều 8-10, nhiều hộ gia đình ở xóm Hạnh Phúc, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đang cầm cự trên nóc nhà chờ lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn.

Video: Ngập lụt lịch sử tại Thái Nguyên dân leo nóc nhà, Công an căng mình cứu trợ

Chia sẻ với PLO, chị Dương Luyên, người đăng tải thông tin nhiều người dân ở xóm Hạnh Phúc đang tránh trú trên mái nhà cho biết hiện trong xóm có nhiều người đang ở trong hoàn cảnh tương tự do nước lũ sông Cầu dâng cao, ngập cả nhà. Người dân đã báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng với mong muốn được đưa đến nơi an toàn.

Người dân xóm Hạnh Phúc tránh trú trên mái nhà. Ảnh: DƯƠNG LUYÊN

Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng công an xã Phú Bình, cho biết tất cả các cuộc gọi cứu trợ của người dân đều được lực lượng công an lưu lại và hỗ trợ nhanh nhất, tốt nhất. Hiện tại khu vực xóm Hạnh Phúc có hai xuồng máy đang tiếp cận, hỗ trợ di dời người dân.

Theo Thượng tá Trường, nước lũ dâng cao khiến nhiều hộ dân trong xóm bị ngập sâu, tất cả lực lượng và các ban ngành, đoàn thể của xã đã thực hiện việc cứu hộ, hỗ trợ nhân dân từ 5 giờ sáng hôm qua liên tục đến hiện tại.

Việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nước lũ chảy xiết. Ảnh: DƯƠNG LUYÊN

Trụ sở Công an xã Phú Bình hiện đang là nơi tránh trú của trên 50 người dân cùng với nhiều tài sản, vật nuôi. Tuy nhiên, công tác cứu hộ rất vất vả và gặp nhiều khó khăn do dòng nước chảy xiết. Với những vùng nước đó chỉ có thể dùng xuồng máy đến cứu hộ để đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng cứu hộ.

"Mưa lũ khiến giao thông trên địa bàn bị chia cắt, tuyến huyết mạch vành đai 5 cấm đường, hàng cứu trợ chỉ vào được đến các khu vực giáp ranh, thiếu thốn, trụ sở công an xã cũng đang bị cô lập, không có nước không có điện, anh em hiện tại cơ bản tự túc là chính".

Công an xã Phú Bình di dời nhân dân và tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: CAX Phú Bình

Theo thống kê của tỉnh Thái Nguyên, đến 5 giờ sáng 8-10 có ít nhất 45 xã, phường bị ngập, gây mất điện trên diện rộng.

Tỉnh Thái Nguyên đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên cùng nhiều xe ô tô, xuồng máy, các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn tiếp cận những khu vực bị cô lập, ngập sâu để giải cứu người dân mắc kẹt đến nơi an toàn và hỗ trợ sơ tán tài sản khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai.