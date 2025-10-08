Lũ lịch sử ở Cao Bằng cao hơn mức năm 1986 08/10/2025 12:48

(PLO)- Đến sáng 8-10, lũ ở Cao Bằng đang rút chậm, nhiều khu phố và nhà dân vẫn ngập sâu trong biển nước.

Từ ngày 7 đến 8-10, khu vực trung tâm tỉnh Cao Bằng có mưa lớn gây ngập úng cục bộ trên các tuyến phố và hàng nghìn ngôi nhà, nhiều khu dân cư bị cô lập. Nhiều người dân chia sẻ, trận lũ này cao hơn lũ lịch sử năm 1986.

Đến sáng 8-10, nước lũ đang rút chậm, các khu phố vẫn chìm sâu trong biển nước.

Số liệu từ Cục Quản lý đê điều và PCTT, lúc 6 giờ ngày 8-10, mực nước sông Bằng (Cao Bằng) tại Bằng Giang là 185,42m, trên báo động 3 là 1,92m, vượt lịch sử (184,84m) 0,58m.

VIDEO: Lũ ở Cao Bằng rút chậm, nhiều nhà vẫn ngập sâu.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng, sau khi đạt đỉnh lũ lúc 23 giờ ngày 7-10 với mực nước 185,79 m (cao hơn mức báo động III là 3,29 m), đến 6 giờ sáng nay (8-10), mực nước sông Bằng đo được ở mức 185,42 m, giảm 0,37 m so với đỉnh lũ.

Anh Lộc, người dân tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng cho biết, nhiều năm công tác tại Cao Bằng, anh chưa từng gặp tình trạng ngập sâu như lần này. Còn người dân địa phương thì cho biết, nước lũ năm nay cao hơn mức lịch sử năm 1986.

Hiện một số khu vực trũng thấp dọc hai bên sông Bằng và sông Hiến vẫn ngập, giao thông tại một số tuyến đường nội thị và liên xã chưa thông suốt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, sạt lở; không tụ tập ven sông, suối để đảm bảo an toàn. Dù mực nước đang giảm, song do mưa kéo dài, đất đá bão hòa nước, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi vẫn ở mức cao.

Một số hình ảnh ngập lụt tại Cao Bằng: