Lũ trên sông Cầu đạt đỉnh, TP Thái Nguyên chìm trong biển nước 08/10/2025 10:26

Video: Lũ trên sông Cầu đạt đỉnh, TP Thái Nguyên chìm trong biển nước

Theo thông báo từ cơ quan chức năng, lũ sông Cầu đoạn qua TP Thái Nguyên trong đêm 7-10 dâng cao, khoảng 2-3 giờ sáng 8-10 mực nước sông Cầu tại trạm cầu Gia Bảy duy trì ở mức 29,89 - 29,90 m.

Đến rạng sáng 8-10, lũ trên sông Cầu đạt đỉnh 29,9 m, cao hơn đỉnh lũ năm 2024 hơn 1 m khiến TP Thái Nguyên ngập nặng, nhiều khu dân cư bị cô lập, mất điện, mất sóng, lực lượng cứu hộ nỗ lực ứng cứu xuyên đêm.

Lũ dâng cao, cộng mưa nhỏ rải rác trong đêm khiến cả TP Thái Nguyên - nằm dọc lưu vực sông Cầu ngập trắng xoá nước. Đường quốc lộ và nhiều khu vực, phố, xóm trong TP bị chia cắt, cô lập.

Do lũ lên nhanh, dữ dội nên tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lực lượng ứng cứu, di dời các hộ dân đến nơi an toàn từ sớm và cứu hộ xuyên đêm với những trường hợp bị cô lập. Tuy nhiên do mất điện, mất sóng điện thoại nên việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên vẫn đang triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với lũ lụt.