Cận cảnh khu vực sắp xây cầu Cát Lái có tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỉ đồng 13/12/2025 10:00

Video: Cận cảnh khu vực sắp xây cầu Cát Lái có tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỉ đồng

Dự án xây dựng cầu Cát Lái sẽ thay thế phà Cát Lái hiện hữu kết nối phường Cát Lái (TP.HCM) với xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai). Với tổng nguồn vốn đầu tư sơ bộ khoảng 20.524 tỉ đồng, cầu Cát Lái dự kiến triển khai xây dựng từ năm 2025 – 2028 theo hình thức kết hợp vốn ngân sách hai địa phương (TP.HCM và Đồng Nai) và phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo thiết kế, cầu Cát Lái có tổng chiều dài hơn 11,6 km, trong đó chiều dài cầu khoảng hơn 3 km, phần đường dẫn phía TP.HCM khoảng 972m, phần đường phía Đồng Nai khoảng 7,6 km. Phần xây dựng cầu Cát Lái tổng 8 làn xe (trong đó có 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/m.