Đồng Nai chấp thuận nhà đầu tư đề xuất xây cầu Cát Lái 21/10/2025 19:16

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận giao Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP là nhà đầu tư đề xuất xây dựng cầu Cát Lái và đường dẫn theo phương thức đối tác công tư.

Ngày 21-10, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận giao Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) là nhà đầu tư đề xuất xây dựng dự án cầu Cát Lái và đường dẫn theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thời hạn để nhà đầu tư đề xuất dự án nộp hồ sơ là trước ngày 31-10-2025. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là đơn vị tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư.

UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ, hoàn chỉnh các thủ tục về xây dựng, quy hoạch, môi trường, đất đai theo đúng quy định pháp luật. CC1 chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất dự án.

Tỉnh Đồng Nai mong muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu Cát Lái để nối TP.HCM. Ảnh: AX.

Đối với dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) và đường dẫn, về chủ trương, tỉnh Đồng Nai ủng hộ việc CC1 nghiên cứu thực hiện dự án.

Sau khi thống nhất với UBND TP.HCM về việc giao UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án, tỉnh sẽ xem xét việc giao đơn vị đề xuất dự án theo quy định của Luật PPP.

Dự án cầu Cát Lái có tổng chiều dài tuyến hơn 11,6km, trong đó cầu dài 4,7km, sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 18,8 ngàn tỉ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng).

Đối với dự án cầu Long Hưng, CC1 đề xuất phương án tuyến có chiều dài hơn 11,7km; điểm đầu giao với đường Vành đai 3 – TP.HCM tại nút giao Gò Công, phường Long Phước, TP.HCM, điểm cuối giao với Quốc lộ 51, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.

Trong đó, cầu Long Hưng dài hơn 2,3km, phần đường dẫn trên địa bàn TP.HCM dài hơn 3,8km và phần tuyến chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dài hơn 5,5km. Tổng mức đầu tư dự án gần 11 ngàn tỉ đồng.