Ngập lụt có thể kéo dài 3-4 ngày tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng 08/10/2025 09:09

(PLO)- Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, tình trạng ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt Thái Nguyên có thể kéo dài 3-4 ngày tới.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, sáng 8-10, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên, riêng lũ trên sông Cầu đoạn qua Thái Nguyên tại trạm Gia Bảy đang dao động ở mức đỉnh. Trên sông Trung (Lạng Sơn), mực nước vẫn tiếp tục tăng.

Lúc 7 giờ sáng cùng ngày, mực nước ghi nhận tại các trạm như sau: sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy đạt 29,84 m, vượt mức lũ lịch sử năm 2024 tới 1,03 m; trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh) đạt 6,47 m, trên báo động 3 là 0,17 m.

Tình trạng ngập lụt đang diễn ra tại Thái Nguyên. Ảnh: CTV

Trên sông Thương (Bắc Ninh), mực nước tại trạm Cầu Sơn đạt 17,48 m, vượt báo động 3 là 1,48 m; tại trạm Phủ Lạng Thương đạt 7,26 m, cao hơn báo động 3 là 0,96 m, chỉ thấp hơn đỉnh lũ lịch sử 0,26 m. Trong khi đó, tại trạm Hữu Lũng (Lạng Sơn) trên sông Trung, mực nước lên tới 24,14 m, vượt báo động 3 là 5,14 m và cao hơn mức lũ lịch sử 1,6 m.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ lên thêm khoảng 0,55 m so với báo động 3, trong khi tại Phủ Lạng Thương có thể vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986 khoảng 0,13 m. Thượng lưu sông Cầu tại Gia Bảy sẽ hạ chậm nhưng vẫn ở mức cao, trên báo động 3 khoảng 1,3 m.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, mực nước tại Đáp Cầu được dự báo đạt đỉnh, trên báo động 3 khoảng 0,7 m rồi giảm dần; tại Phủ Lạng Thương, mực nước có thể vượt mức lũ lịch sử và duy trì cao trước khi rút chậm.

Ngập lụt sâu diện rộng được cảnh báo tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt Thái Nguyên có thể kéo dài 3-4 ngày tới. Ngoài ra, nguy cơ sạt lở bờ sông, đê điều, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc vẫn ở mức cao.