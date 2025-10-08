Trấn Thành, Hoà Minzy... và các nghệ sĩ hỗ trợ bà con Thái Nguyên bị lũ lụt sau bão số 11 08/10/2025 16:44

(PLO)- Đông đảo nghệ sĩ như Trấn Thành- Hari won, Hoà Minzy, Đức Phúc,... hướng về bà con Thái Nguyên bị ảnh hưởng, mất mát vì bão số 11 (bão Matmo).

Chưa kịp khôi phục bởi bão số 10 (bão Bualoi), người dân miền Bắc tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 11 (bão Matmo).

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7-10 hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội.

Toàn cảnh Thái Nguyên bị ngập lụt nặng nề sau bão số 11. Ảnh: NGUYỄN HINH

Tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400 mm, cá biệt có nơi trên 560 mm; trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn (tại trạm Gia Bảy, Thái Nguyên đạt đỉnh 29,9 m lúc 3h ngày 8-10, trên mức lịch sử năm 2024).

Tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên đã xảy ra tình trạng ngập lụt, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, hạ tầng và sản xuất.

Đặc biệt tại Thái Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 11 khi có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều xã phường, điểm dân cư bị cô lập. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

Trước những mất mát của người dân, đông đảo nghệ sĩ như Trấn Thành – Hari Won, Hoà Minzy, Đức Phúc, Erik… một lần nữa hướng về bà con bị ảnh hưởng bởi bão số 11.

Trấn Thành hỗ trợ cho bà con Thái Nguyên. Ảnh: FBNV

Trưa 8-10, diễn viên, MC Trấn Thành công khai số tiền vợ chồng anh gửi đến tài khoản Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ trung ương là 200 triệu đồng để ủng hộ người dân Thái Nguyên bị mất mát bởi bão số 11.

"Thái Nguyên nước ngập lên tới đầu rồi! Nhìn cảnh tượng mà không khỏi xót xa cho bà con ở đó. Xin cho vợ chồng tôi tiếp tục đóng góp thêm một chút để chung tay với bà con trong việc khắc phục hậu quả sau bão lũ. Mọi người nếu được cũng hãy đóng góp chút ít. Chúng ta hướng về Thái Nguyên cả nhà nhé!" – Trấn Thành viết.

Trước đó, Trấn Thành chia sẻ lời kêu gọi từ fanpage Thông tin Chính phủ về các số điện thoại cứu hộ tại Thái Nguyên. Anh kêu gọi mọi người cùng chia sẻ để những người đang gặp nguy hiểm, khốn khó trong bão lũ có thêm cơ hội được cứu giúp.

Trước đó, vợ chồng nghệ sĩ Trấn Thành - Hari Won cũng đã đóng góp 500 triệu đồng để giúp đỡ bà con bị thiệt hại do bão số 10 (bão Bualoi).

Hoà Minzy hỗ trợ bà con Thái Nguyên vượt qua khó khăn. Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy cũng thông báo chuyển 100 triệu đồng cho tài khoản Ban Cứu trợ trung ương và viết: "Theo lời kêu gọi của Nhà nước và trái tim mình, Hòa Minzy xin được ủng hộ và chia sẻ cùng bà con Thái Nguyên trong những khó khăn đang diễn ra. Mong bà con an toàn, mong trời nắng lên nước không chảy xiết dâng cao thêm nữa. Thương mọi người lắm".

Đức Phúc kể cả đêm qua anh không ngủ được vì nằm đọc những tin tức về ảnh hưởng của bão tới bà con tại Thái Nguyên. Anh không thể yên lòng khi thấy nhiều đồng bào chịu khổ, chịu thiệt hại nặng nề. Anh gửi tấm lòng nhỏ của mình, mong mưa lũ sớm qua nhanh.

Sau khi ủng hộ 1 tỉ đồng cho bà con vượt qua bão số 10 thì nay Đức Phúc tiếp tục hỗ trợ Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi bão số 11

Diễn viên, đạo diễn Huỳnh Lập chia sẻ bức ảnh chụp Thái Nguyên chìm trong lũ, và gửi số tiền 50 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Anh viết: "Lập xin góp một chút sức của mình để gửi đến bà con, mong bà con sớm ổn định cuộc sống".

Ca sĩ, nhạc sĩ Bùi Công Nam công khai số tiền hỗ trợ của anh hôm 1-10 cho bà con vùng bão ở miền Trung là 50 triệu đồng, và hôm nay (8-10) cho bà con vùng chịu lũ lụt ở Thái Nguyên là 50 triệu đồng.

Bùi Công Nam mong góp một chút công sức nhỏ của mình, hưởng ứng lời kêu gọi từ trang Thông tin Chính phủ. Bùi Công Nam nhắn nhủ người dân hãy luôn vững vàng, bình an và sớm vượt qua những ngày khó khăn này.