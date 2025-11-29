Cục trưởng Lê Quang Tự Do nói về xử lý KOL vi phạm đạo đức, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng 29/11/2025 17:00

(PLO)- Các nhà sáng tạo nội dung KOL, KOC là mắt xích quan trọng của kinh tế số. Tuy nhiên, đi kèm đó là người làm nội dung cần có trách nhiệm với xã hội và tuân thủ pháp luật...

Ngày 29-11, trong khuôn khổ Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2025, phiên đối thoại mở giữa Bộ VH-TT&DL và các KOL, KOC với chủ đề "Bộ VH-TT&DL sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số?" thu hút sự quan tâm của các nhà sáng tạo nội dung.

Tham dự tại phiên đối thoại gồm có ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL; ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ VH-TT&DL và ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

KOL, KOC - mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị kinh tế số

Tại phiên đối thoại, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã đặt câu hỏi Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM đánh giá thế nào về vai trò của đội ngũ KOLs và KOC của TP trong việc lan tỏa thông tin chính thống, quảng bá văn hóa du lịch và định hình lối sống tích cực cho giới trẻ? TP.HCM sẽ hỗ trợ gì để tận dụng hiệu quả sức ảnh hưởng này?

Hoa hậu Lương Thùy Linh.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM, chia sẻ rằng TP luôn là đô thị năng động, tạo điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ và người sáng tạo phát triển.

Thành phố tự hào về sự năng động và luôn tạo cơ hội cho công dân phát triển không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa và tinh thần. TP.HCM mong muốn trở thành "đất lành chim đậu", nơi mọi người có thể sáng tạo và phát huy tài năng.

Ông Đức cũng nhấn mạnh, các nhà sáng tạo không chỉ làm nghệ thuật mà còn có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Vì vậy, cần chú ý đến trách nhiệm xã hội trong quá trình sáng tạo. Nếu lan tỏa giá trị tích cực, xã hội sẽ phát triển, ngược lại, nếu cổ xúy cho những điều không lành mạnh, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng.

Cuối cùng, ông khẳng định Thành phố luôn sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ và đồng hành cùng các sáng tạo, với mong muốn xây dựng một cộng đồng sáng tạo tích cực và có trách nhiệm.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM.

Tại diễn đàn, đại diện các nhà sáng tạo nội dung đặt câu hỏi về việc hiện nay các phiên Mega Livestream có thể tạo ra doanh số hàng trăm tỷ đồng, đóng góp không nhỏ vào sự luân chuyển hàng hóa và kinh tế số. Từ đó, liệu KOL, KOC có được xem là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị kinh tế này cũng như có chính sách hỗ trợ phù hợp hay không.

Trả lời vấn đề này, ông Dương Anh Đức chia sẻ rằng TP.HCM luôn rất quan tâm đến việc phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế số.

"Trên thế giới, nhiều quốc gia đã có sự đóng góp rất lớn của ngành văn hóa vào GDP, và chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ là một trong những quốc gia như vậy trong tương lai. Vì vậy, vai trò của các bạn là cực kỳ quan trọng.

Các bạn, những người sáng tạo nội dung số, cũng có khả năng tạo ra doanh thu rất lớn và ảnh hưởng mạnh mẽ đến cộng đồng. Chính vì thế, tôi nghĩ rằng các bạn chắc chắn là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị kinh tế số" – ông Đức nói.

Chia sẻ tại buổi đối thoại, ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT&DL cho rằng đối với những người sáng tạo, ba yếu tố cốt lõi cần có là tử tế, niềm tự hào dân tộc và khát khao sáng tạo. Ông Lê Hải Bình, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT&DL Theo ông Lê Hải Bình, Bộ VH-TT&DL cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM luôn sẵn sàng cung cấp thông tin phong phú, từ văn hóa, lịch sử đến những gì quốc tế quan tâm về Việt Nam. "Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức các cuộc gặp mặt hàng tháng với các KOL và MCN để cập nhật thông tin và định hướng. Nếu không thể tiếp cận anh Lê Quang Tự Do, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi để được hỗ trợ" - ông Bình nhấn mạnh.

Kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm

Tùng Dương, thành viên của Ninh Dương Story, hỏi về các chế tài cụ thể đối với những vi phạm gần đây, như "phông bạt"; và gian dối trong sao kê từ thiện, ảnh hưởng đến niềm tin công chúng đối với người sáng tạo nội dung.

Tùng Dương, thành viên của Ninh Dương Story

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết những điều Tùng Dương quan tâm có liên quan đến công văn trước đó của Ban Tuyên giáo Dân vận Thành ủy TP.HCM về việc "hạn chế xuất hiện" của một số nghệ sĩ hoặc KOL.

"Điều chúng tôi muốn làm là không phải 'cấm sóng' mà chỉ 'hạn chế xuất hiện' đối với những cá nhân không tuân thủ quy tắc đạo đức hoặc gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng"- ông Lê Quang Tự Do nói.

Ông Lê Quang Tự Do cho rằng, việc hạn chế này chỉ tạm thời, giúp họ suy ngẫm và trưởng thành hơn khi trở lại. Tuy nhiên, với những trường hợp cố tình vi phạm và gây hậu quả lớn, mức xử lý có thể lên đến hình sự.

Bà Ngân Giang, đại diện Theanh28, hỏi về trách nhiệm của KOL và KOC trong các vụ bán hàng giả, kém chất lượng.

Ông Tự Do khẳng định, người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước tiên. Bộ VH-TT&DL nhận thấy nhiều KOL, KOC thiếu kiến thức pháp luật, và sẽ tổ chức các khóa đào tạo để nâng cao nhận thức pháp lý cho họ, giúp họ tránh vi phạm và hạn chế lòng tham khi kiếm tiền.

Ông Tự Do cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội. Bộ yêu cầu Facebook, YouTube và TikTok cam kết hợp tác, phổ biến quy định pháp luật và xây dựng bộ lọc để phát hiện vi phạm từ KOL, KOC.

Cuối cùng, Bộ VH-TT&DL cam kết tiếp tục học hỏi, áp dụng công nghệ mới và kết nối với KOL, KOC để cung cấp thông tin, hướng dẫn và giúp họ hoạt động đúng đắn, tránh sai sót.