Nghệ sĩ lệch chuẩn văn hóa: Hội âm nhạc TP.HCM chấn chỉnh phát ngôn, sáng tác của nghệ sĩ 29/10/2025 18:10

(PLO)- Trước tình trạng một số ca khúc và phát ngôn của nghệ sĩ trẻ có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa, Hội Âm nhạc TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh hoạt động sáng tác, biểu diễn và phát ngôn của hội viên.

Ban Thường vụ Hội Âm nhạc TP.HCM vừa ban hành công văn gửi Ban Chấp hành, Ban điều hành các chi hội và hội viên, đề nghị tăng cường định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Jack, Pháo, GDucky và Bình Gold là những nghệ sĩ bị nhắc tên có ca khúc với ca từ lệch chuẩn văn hoá. Ảnh: FBNV

Đồng thời, Hội âm nhạc TP.HCM yêu cầu quản lý chặt phát ngôn của nghệ sĩ trên các nền tảng mạng xã hội, nhất là những người có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng trẻ.

Ngoài ra, trên cơ sở chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM (theo các công văn số 69-CV/BTGDVTU ngày 24/10/2025 và 76-CV/BTGDVTU ngày 25/10/2025), Hội Âm nhạc đã yêu cầu hội viên nêu cao trách nhiệm nghề nghiệp, sáng tác và biểu diễn với tinh thần tôn trọng khán giả, tôn trọng nghề. Theo Hội, âm nhạc phải hướng đến cái đẹp, cái thiện, nuôi dưỡng cảm xúc nhân văn, góp phần xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đại diện Hội Âm nhạc TP.HCM cho rằng mỗi tác phẩm âm nhạc cần được sáng tác “bằng trái tim”, mang thông điệp tích cực và giá trị nhân văn.

Nghệ sĩ không chỉ lan tỏa cảm hứng qua tác phẩm mà còn qua cách ứng xử, phát ngôn văn hóa, đúng pháp luật trên mạng xã hội. Người nghệ sĩ phải đặt lợi ích cộng đồng và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu.

Các nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn hướng đến vẻ đẹp, thuần phong mỹ tục Việt Nam

Thời gian tới, Hội Âm nhạc TP.HCM sẽ tổ chức nhiều chuyên đề chuyên sâu như “Giai điệu hay, ca từ đẹp”, “Văn hóa trong sáng tác xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới” và “Giáo dục người nghe”.

Các chương trình này nhằm giúp công chúng phân biệt rõ giữa giá trị nghệ thuật thực thụ với những sản phẩm mang tính phô diễn, lệch chuẩn thẩm mỹ.

Song song đó, Hội sẽ tăng cường giao lưu, định hướng sáng tác cho nghệ sĩ trẻ và nghệ sĩ hoạt động tự do, đồng thời nhắc nhở, xử lý kịp thời các trường hợp có phát ngôn hoặc hành vi ảnh hưởng đến uy tín tổ chức và môi trường văn hóa nghệ thuật của TP.HCM.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, gần đây một số ca sĩ trẻ đã phát hành hoặc biểu diễn các ca khúc có ngôn ngữ phản cảm, dung tục, cổ súy lối sống lệch chuẩn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Trường hợp ca sĩ Jack cùng các ca khúc Sự nghiệp chướng, Miền mộng mị, Kẹo, Cao ốc 20, Trình, Em iu được nêu là ví dụ về biểu hiện lệch chuẩn văn hóa, làm xấu hình ảnh nghệ sĩ trong mắt công chúng.

Việc chấn chỉnh hoạt động sáng tác, biểu diễn và phát ngôn được xem là bước đi cần thiết để xây dựng môi trường âm nhạc lành mạnh, bảo vệ giá trị chân – thiện – mỹ của nghệ thuật Việt Nam, đồng thời khẳng định trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ trong thời đại số.