Ngắm 5 mẫu thiết kế logo Đà Nẵng vào vòng bình chọn cuối cùng 29/11/2025 08:43

(PLO)- Hội đồng nghệ thuật cuộc thi sáng tác logo TP Đà Nẵng đã chọn được 5 tác phẩm vào vòng bình chọn cuối cùng.

Ngày 29-11, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cho hay đã tổng hợp các tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) cho TP và báo cáo Hội đồng Nghệ thuật lựa chọn 5 tác phẩm tốt nhất.

Hội đồng Nghệ thuật của cuộc thi mời nhân dân TP Đà Nẵng tham gia bình chọn logo mới.

Các ý kiến phản hồi vui lòng gửi về Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng qua email toasoan@danang.gov.vn hoặc Sở VH-TT&DL qua email: svhttdl@danang.gov.vn.

Thời gian góp ý từ nay đến hết ngày 6-12-2025.

Thiết kế LG30-1. Ảnh: BTC

Thiết kế LG30-1 mang tên "Đà Nẵng: Hội tụ & Vươn mình". Logo là sự kết hợp của những đường nét cách điệu mạnh mẽ, thể hiện một tinh thần hiện đại, năng động và không ngừng sáng tạo.

Về màu sắc, logo sử dụng màu xanh của biển, trời, biểu trưng cho hòa bình và sự phát triển bền vững, kết hợp với màu vàng của cầu Rồng, thể hiện năng lượng, sự thịnh vượng và nét độc đáo có một không hai.

Thiết kế LG63-2. Ảnh: BTC

Thiết kế LG63-2 có cấu trúc hình tròn vững chãi, biểu thị sự thống nhất và phát triển bền vững.

Sự kết hợp hài hòa giữa màu xanh dương (tượng trưng cho biển, trời và công nghệ) cùng màu vàng/cam (ánh nắng rực rỡ và thịnh vượng) truyền tải hình ảnh một TP trẻ trung và năng động.

Thiết kế LG101-2. Ảnh: BTC

Thiết kế LG101-2 trong hình khối tròn, thể hiện ý nghĩa trọn vẹn, thống nhất và bền vững.

Hình tròn bao bọc các yếu tố bên trong tượng trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng của chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng mới trong công cuộc xây dựng và phát triển TP trở thành trung tâm tài chính, kinh tế - xã hội năng động của khu vực miền Trung và cả nước.

Thiết kế LG119-1. Ảnh: BTC

Thiết kế LG119-1 là sự kết hợp độc đáo từ 4 hình tượng đặc trưng của TP Đà Nẵng: Ngũ Hành Sơn, cầu Sông Hàn, chùa Cầu và Thánh Địa Mỹ Sơn thông qua thủ pháp âm dương. 4 hình tượng này là sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai của TP.

Thiết kế LG156-1. Ảnh: BTC

Thiết kế LG156-1 mang tính khái quát cao, được tạo hình nghệ thuật từ 2 chữ cái “ĐN” – viết tắt của Đà Nẵng, cách điệu thành vòng xuyến chuyển động, tượng trưng cho sự hội tụ và tỏa sáng.

Tổng thể biểu trưng chữ “ĐN” còn được tạo hình như con tàu vươn ra biển lớn, biểu trưng cho khát vọng vươn cao, vươn xa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của vùng đất mang tên Đà Nẵng – văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Logo đơn giản, dễ nhớ, dễ nhận biết, thuận tiện ứng dụng trên mọi chất liệu.