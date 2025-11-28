Bỏ quên gần 2.000 USD trong đồ cứu trợ, chủ nhân tại Đà Nẵng được trả lại 28/11/2025 19:37

(PLO)- 1 phụ nữ tại Đà Nẵng để quên 1.865 USD và 130 Peso Cuba trong đồ cứu trợ, được người dân phát hiện, liên hệ công an để trao trả.

Ngày 28-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Công an xã Hà Nha vừa trao trả số tiền người dân để quên trong đồ cứu trợ.

Theo đó, khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, Công an xã Hà Nha tiếp nhận tin báo về sự việc này từ ông Lê Văn Hoàng (60 tuổi, ngụ xã Hà Nha).

Ông Hoàng thông tin, trong lúc sắp xếp hàng cứu trợ tập kết tại nhà của ông, bà Nguyễn Thị Bảy (54 tuổi, ngụ cùng xã) phát hiện trong một bao đồ có số ngoại tệ gồm 1.865 USD và 130 Peso Cuba.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (thứ hai từ trái) nhận lại tài sản bỏ quên trong đồ cứu trợ. Ảnh: CA

Ông Hoàng đã giao nộp số tiền này cho Công an xã Hà Nha để xác minh, tìm người để quên.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan (40 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đến Công an xã Hà Nha trình báo về việc trước đó khi gửi quần áo cũ ủng hộ đồng bào vùng lũ, bà đã vô ý để quên số tiền tiết kiệm trong chiếc túi màu xanh ở các bao đồ.

Sau khi xác minh trùng khớp thông tin, Công an xã Hà Nha đã hoàn tất thủ tục và trao trả toàn bộ tài sản cho bà Lan.

Hành động trung thực của bà Nguyễn Thị Bảy và ông Lê Văn Hoàng góp phần lan tỏa những nghĩa cử tốt đẹp, đặc biệt trong thời điểm người dân cả nước đang chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt.