Đà Nẵng sở hữu hệ tài nguyên công nghiệp văn hóa mạnh nhất miền Trung 26/11/2025 14:01

(PLO)- Các chuyên gia cho rằng, sau khi sáp nhập với Quảng Nam, TP Đà Nẵng sở hữu hệ tài nguyên công nghiệp văn hóa mạnh nhất miền Trung.

Ngày 26-11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo tham vấn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (CNVH) của TP đến năm 2030.

Công nghiệp văn hóa tạo sự độc đáo cho du lịch Đà Nẵng

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, trong tiến trình phát triển, TP luôn giữ vai trò trung tâm của miền Trung về kinh tế, xã hội và văn hóa.

Thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, TP đang hướng tới mô hình đô thị sinh thái – thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và TP biển mang tầm châu Á vào năm 2045. Trong lộ trình đó, CNVH được xác định là một trong những động lực tăng trưởng mới, là lĩnh vực quan trọng để củng cố bản sắc, gia tăng sức hút và định vị thương hiệu đô thị Đà Nẵng.

Toàn cảnh Hội thảo tham vấn phát triển các ngành công nghiệp văn hóa TP Đà Nẵng đến năm 2030. Ảnh: TẤN VIỆT

Giai đoạn 2017-2023, CNVH của Đà Nẵng đã đạt được những kết quả khả quan, đóng góp trung bình 4,71% GRDP. Tuy nhiên, để đây thực sự trở thành một trong các trụ cột phát triển, TP cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, nhân lực, hạ tầng, liên kết công – tư và năng lực hội nhập.

Vì vậy, Sở VH-TT&DL đã xây dựng kế hoạch triển khai đề án phát triển CNVH của Đà Nẵng trong tương lai. Dự thảo kế hoạch xác định mục tiêu phát triển CNVH trở thành một ngành kinh tế quan trọng, đóng góp trên 13% GRDP của TP vào năm 2030.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho rằng phát triển các ngành CNVH là xu thế tất yếu, là động lực nội sinh quan trọng để TP chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững.

Đà Nẵng có đầy đủ tiềm năng, lợi thế về truyền thống văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, vị trí địa lý và yếu tố con người để trở thành một trung tâm CNVH của vùng và cả nước.

“Phát triển CNVH phải dựa trên khai thác và phát huy bản sắc văn hóa địa phương, gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch và dịch vụ. CNVH phải tạo ra sự khác biệt, độc đáo cho thương hiệu du lịch Đà Nẵng”, bà Thi nhấn mạnh.

Giữa mùa mưa lũ, phố cổ Hội An vẫn đông nghịt du khách. Ảnh: TẤN VIỆT

Hình thành chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa khép kín

Tham luận tại hội thảo, Thạc sĩ Đàm Thị Vân Dung (Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng), cho hay trước sáp nhập, Đà Nẵng sở hữu hạ tầng công nghệ, giao thông và kinh nghiệm tổ chức sự kiện quốc tế, nhưng đối mặt với thách thức về chiều sâu không gian văn hóa bản địa và sự đa dạng của nguồn nguyên liệu sáng tạo.

Tỉnh Quảng Nam (cũ) nắm giữ hệ thống di sản thế giới và các làng nghề truyền thống đặc sắc, nhưng hạn chế về hạ tầng logistics, công nghệ bảo tồn và năng lực thương mại hóa sản phẩm quy mô lớn.

Do đó, việc sáp nhập hai địa phương tạo ra điều kiện khách quan để tích hợp hai nguồn lực. Từ đó cho phép sử dụng hạ tầng kỹ thuật và mạng lưới kết nối của Đà Nẵng làm đòn bẩy cho tài nguyên văn hóa Quảng Nam, đồng thời sử dụng bản sắc văn hóa Quảng Nam để gia tăng giá trị cho thương hiệu đô thị Đà Nẵng.

Tuy nhiên, việc mở rộng quy mô cũng đặt ra những bài toán phức tạp về quản trị. Thách thức lớn nhất nằm ở dung hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển hạ tầng đô thị; giữa duy trì bản sắc truyền thống và thích ứng với công nghệ hiện đại.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ hiện thực hóa chỉ tiêu đóng góp GRDP đòi hỏi TP sau sáp nhập phải xây dựng được một cơ chế vận hành đồng bộ, tránh sự cơ học trong cộng gộp các chỉ số kinh tế đơn thuần.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương (Viện Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao và Du lịch Việt Nam), Đà Nẵng sở hữu hệ tài nguyên CNVH mạnh nhất miền Trung trong cấu trúc mới. Sự thay đổi không gian sau sáp nhập đã đưa Đà Nẵng vào một vị thế phát triển hoàn toàn khác so với mô hình đô thị hiện hữu nhiều năm qua. TP không chỉ mở rộng về địa lý, mà quan trọng hơn, mở rộng về nền tảng văn hóa, nguồn lực sáng tạo và khả năng tổ chức chuỗi giá trị CNVH.

Bà Phương đánh giá, phần lớn các đô thị trẻ thường thiếu chiều sâu di sản để nuôi dưỡng sáng tạo. Các đô thị di sản thiếu hạ tầng sự kiện – công nghệ – truyền thông, thì Đà Nẵng sau sáp nhập lại sở hữu trọn vẹn cả hai.

Phố cổ Hội An mang đến cho Đà Nẵng một phân khu di sản độc đáo với các lớp văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn liên tục qua nhiều thế hệ. Đây không phải là “phụ trợ” cho phát triển kinh tế, mà là yếu tố quan trọng nhất để phát triển thiết kế sáng tạo, thủ công đương đại, du lịch văn hóa và các mô hình trải nghiệm có hàm lượng văn hóa cao.

Trong khi đó, trung tâm Đà Nẵng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu về công nghệ số, quảng cáo – truyền thông, sự kiện quốc tế… TP sở hữu năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn mà các đô thị di sản không có điều kiện đảm nhận.

Cấu trúc này khiến Đà Nẵng trở thành đô thị duy nhất ở miền Trung có thể hình thành chuỗi giá trị CNVH khép kín: Bắt đầu từ bản sắc, đi qua sáng tạo, sản xuất, truyền thông, rồi quay trở lại nuôi dưỡng bản sắc thông qua thị trường.