Nhiều nhà báo tại Đà Nẵng được tập huấn sử dụng trí tuệ nhân tạo 25/11/2025 09:31

(PLO)- Sở VH-TT&DL Đà Nẵng tổ chức tập huấn sử dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác chuyển đổi số báo chí cho nhiều nhà báo.

Sáng 25-11, Sở VH-TT&DL Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác chuyển đổi số báo chí cho nhiều nhà báo ở các cơ quan báo chí trên địa bàn TP.

Tại hội nghị, TS Trịnh Công Duy, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin (Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng), giảng viên cao cấp về AI của Tập đoàn Microsoft, đã trình bày tổng quan về vai trò của AI trong quản lý và tác nghiệp báo chí.

Ông Duy chia sẻ những xu hướng, công nghệ và giải pháp AI tiên tiến đang được ứng dụng trong sản xuất nội dung báo chí, tối ưu quy trình biên tập, phân tích dữ liệu độc giả.

Đồng thời, giới thiệu một số công cụ AI phổ biến hiện nay, hướng dẫn thực hành một số công cụ AI thông dụng hỗ trợ công tác quản lý và tác nghiệp báo chí.

Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, đơn vị mong muốn góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của các cơ quan báo chí trên địa bàn TP về vai trò của AI trong hoạt động quản lý và tác nghiệp báo chí.

Qua đó, trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản để đội ngũ nhà báo có thể sử dụng thành thạo một số công cụ AI phổ biến, hướng tới phát triển mô hình tòa soạn hội tụ, đa nền tảng, đa phương tiện.

Buổi tập huấn cũng giúp hình thành thái độ, trách nhiệm đúng đắn của các nhà báo trong việc sử dụng AI an toàn, bảo mật, tuân thủ quy định pháp luật.