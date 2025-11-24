Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Sẽ báo cáo cấp thẩm quyền về cơ quan báo chí chủ lực ở địa phương 24/11/2025 18:36

(PLO)- Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền để giải quyết căn cơ câu hỏi của các đại biểu Quốc hội: Làm sao để cơ quan báo chí địa phương cũng có thể phát triển thành cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện...

Chiều 24-11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Hoạt động báo chí trên mạng, chỉ quản tổ chức, không quản cá nhân

Giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho hay dự thảo luật được triển khai khẩn trương, tuân thủ đầy đủ các quy trình pháp lý, với mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số. Cùng với đó, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập sau hơn 8 năm thực hiện luật hiện hành.

Phiên thảo luận toàn thể có 22 ý kiến phát biểu, mỗi ý kiến nêu trung bình bốn vấn đề, phản ánh sự quan tâm sâu sắc của các đại biểu về nhiều nhóm nội dung liên quan đến báo chí, từ hoạt động trên không gian mạng, quyền lợi phóng viên, mô hình tổ chức cơ quan báo chí đến vai trò trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tin bài.

Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: QH

“Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là nội dung do cá nhân, tổ chức sản xuất trên không gian mạng. Hơn 10 đại biểu nêu lo ngại về những thông tin xấu, tác động tiêu cực đến thị phần báo chí và vi phạm pháp luật”, ông Hùng nói.

Ông cho hay dự thảo Luật Báo chí lần này không điều chỉnh việc đưa thông tin trên không gian mạng của cá nhân, chỉ tập trung quy định về tổ chức, hoạt động báo chí, quyền và nghĩa vụ của cơ quan báo chí cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động báo chí.

Các hành vi vi phạm trên không gian mạng đã được điều chỉnh bởi Luật An ninh mạng và Nghị định 147 của Chính phủ, với chế tài đầy đủ để xử lý các vi phạm.

Về quyền lợi pháp lý của phóng viên và quyền tự do báo chí của nhân dân, ông Hùng cho biết dự thảo luật được xây dựng trên cơ sở cân nhắc kỹ lưỡng để tương thích với các luật hiện hành, như Luật An ninh mạng, Bộ luật Hình sự, Luật Công nghệ thông tin, nhằm đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm và an toàn pháp lý cho người làm báo.

“Tinh thần của cơ quan soạn thảo là bảo vệ tính nhân văn và định hướng tích cực của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời đảm bảo các phóng viên có môi trường pháp lý an toàn để tác nghiệp”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Giải quyết căn cơ vấn đề cơ quan báo chí chủ lực ở địa phương

Về các cơ quan báo chí chủ lực, ông Hùng cho biết hiện nay theo Quyết định 362/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam có sáu cơ quan báo chí chủ lực. Nhiều đại biểu đặt câu hỏi về cơ chế phát triển các cơ quan báo chí địa phương, trong bối cảnh đã có quy định 373/2025 của Ban Bí thư. Vấn đề đặt ra là làm thế nào tạo điều kiện để tất cả cơ quan báo chí phát triển hơn, tránh cơ chế xin phép thành lập phức tạp.

“Cơ quan soạn thảo sẽ bàn thêm với các cơ quan hữu quan, sớm tổng kết quy hoạch này và xây dựng chiến lược về phát triển báo chí, sau đó báo cáo cấp thẩm quyền và sẽ đưa vào Nghị định của Chính phủ", ông Hùng cho rằng đây là cách giải quyết căn cơ bài toán phát triển cơ quan báo chí ở địa phương.

Về mô hình tổ chức và biên chế cơ quan báo chí, Bộ trưởng nhấn mạnh Luật Báo chí không quy định chi tiết về mô hình tổ chức hay định biên cụ thể, và hiện cũng không có luật nào trực tiếp điều chỉnh nội dung này.

Các vấn đề liên quan đến cơ chế tổ chức sẽ được giải quyết qua nghị định hướng dẫn và chiến lược phát triển báo chí của Chính phủ.

Về vấn đề sử dụng AI trong hoạt động báo chí, ông Hùng cho hay AI là công cụ hỗ trợ sản xuất báo chí, nhưng người đứng đầu cơ quan báo chí và tác giả vẫn phải chịu trách nhiệm về nội dung. Dự thảo luật yêu cầu cơ quan báo chí quản lý chặt chẽ việc sử dụng AI, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và quy định của pháp luật.

Về quyền lợi và nghĩa vụ của phóng viên, ông Hùng cho biết hiện cả nước có 21.000 nhà báo được cấp thẻ, trong đó hơn 31% tốt nghiệp chuyên ngành báo chí, còn lại học các chuyên ngành khác.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam xem xét tổ chức lớp đào tạo trước khi cấp thẻ lần đầu nhằm bảo vệ uy tín nghề nghiệp, giữ chuẩn mực đạo đức và nâng cao nghiệp vụ. Bộ trưởng cho rằng hình thức này tương tự như nghề luật sư hay công chứng viên và sẽ không gây khó khăn trong việc cấp thẻ.

Về vấn đề kinh tế báo chí, liên kết, cơ chế tài chính và lợi ích hợp pháp của báo chí, ông Hùng cho biết dự thảo luật chưa điều chỉnh trực tiếp các vấn đề kinh tế, nhưng người đứng đầu cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm về việc sản xuất và sử dụng sản phẩm báo chí, tránh bị lợi dụng để trục lợi cá nhân.

Các nghị định hướng dẫn sắp tới sẽ làm rõ cơ chế này, góp phần bảo đảm tính minh bạch và bền vững cho hoạt động báo chí.