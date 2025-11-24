GÓP Ý LUẬT BÁO CHÍ SỬA ĐỔI Thể chế cần mở đường để báo chí phụng sự phát triển 24/11/2025 05:29

(PLO)- Chúng ta cần thể chế Luật Báo chí theo tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị để tạo hành lang pháp lý thông thoáng, rộng mở, bao quát cả cái chung và cái riêng, cái hiện tại và cái tương lai.

Theo chương trình làm việc, chiều nay (24-11), Quốc hội (QH) sẽ thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). Một trong những nội dung mới đáng chú ý, nhận được sự quan tâm tại Luật Báo chí sửa đổi lần này là quy định về mô hình tổ chức “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”.

Trong phiên thảo luận ở tổ hôm 23-10, các đại biểu (ĐB) đề xuất mô hình này cần được áp dụng với một số TP lớn như Hà Nội, TP.HCM - nơi có đời sống kinh tế - xã hội, quy mô dân cư rất lớn, cấu trúc dân trí phong phú và nhu cầu thông tin đa dạng, với sự phát triển của những cơ quan báo chí đã trở thành thương hiệu, có uy tín và tầm ảnh hưởng trên cả nước.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ĐBQH Trương Trọng Nghĩa về vấn đề này.

Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (Đoàn đại biểu TP.HCM) phát biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội. Ảnh: BÁO CHÍNH PHỦ

Luật cần rõ ràng, tránh tạo ra cách hiểu nhập nhằng

. Phóng viên: Thưa ông, tại dự thảo Luật Báo chí được đưa ra để ĐB thảo luận tổ ngày 23-10 có quy định về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện và cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc thành ủy, tỉnh ủy. Nếu cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện có cơ quan báo chí trực thuộc thì dự luật lại không quy định điều này với cơ quan báo và phát thanh, truyền hình. Ông đánh giá như thế nào về mô hình cơ quan báo chí được quy định tại dự thảo trên?

+ ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: Hiểu cho đúng thì cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc thành ủy, tỉnh ủy hoàn toàn có thể có cơ quan báo chí trực thuộc. Đọc kỹ định nghĩa “cơ quan báo chí” tại khoản 1 Điều 16 của dự thảo thì chúng ta thấy: “Cơ quan báo chí thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một hoặc một số sản phẩm báo chí, có cơ quan báo chí trực thuộc theo quy định của luật này”. Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc thành ủy, tỉnh ủy là “cơ quan báo chí”, cho nên có thể hiểu là đương nhiên có thể có cơ quan báo chí trực thuộc.

Tuy nhiên, để tránh tạo ra cách hiểu nhập nhằng là điều tối kỵ trong kỹ thuật lập pháp, theo tôi, khoản 7 Điều 16 nên sửa lại cho rõ như sau: “Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có thể có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc”. Quy định như vậy sẽ dung hòa giữa các tỉnh, TP mà cơ quan báo chí ở đó chưa có nhu cầu hoặc chưa có điều kiện có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc, với các địa phương đã nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc đã tự chủ tài chính tương đối vững chắc nhiều năm và là những địa phương có hàng triệu người đọc có khả năng mua báo hằng ngày, ví dụ như Thủ đô Hà Nội hay TP.HCM.

Quy định như tôi đề xuất cũng giúp cho những địa phương hiện nay chưa có cơ quan báo chí có loại hình báo chí, sản phẩm báo chí trực thuộc có khả năng tự chủ nhưng trong tương lai sẽ có thì sẽ có hành lang pháp lý quy định tại luật.

Cần lưu ý là chúng ta đã sáp nhập từ 63 xuống còn 34 tỉnh, TP. Chẳng những dân số, mà hoạt động kinh tế - xã hội của các địa phương này đã tăng lên nhiều lần so với trước. Do đó nhu cầu của chính quyền, của người dân, của doanh nghiệp, của xã hội nói chung đối với báo chí cũng tăng lên và đang phát triển cùng với sự phát triển chung của địa phương. Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị yêu cầu công tác thể chế phải góp phần kiến tạo phát triển, tránh những cách quy định tạo ra điểm nghẽn hay thu hẹp phát triển của xã hội.

Phóng viên vừa tác nghiệp vừa hỗ trợ bà con tại vùng lũ. Ảnh: VT-PH

Quy định về cơ quan báo chí tại Điều 16 Luật Báo chí sửa đổi 1. Cơ quan báo chí thực hiện một hoặc một số loại hình báo chí, có một hoặc một số sản phẩm báo chí, có cơ quan báo chí trực thuộc theo quy định của luật này. 2. Cơ quan báo chí phải có giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước về báo chí cấp mới được hoạt động. 3. Cơ quan báo chí có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật. Cơ quan tạp chí khoa học do cơ quan chủ quản quyết định. 4. Cơ quan báo chí phải thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích quy định trong giấy phép hoạt động báo chí và nhiệm vụ được giao. 5. Cơ quan tạp chí khoa học được xuất bản nhiều tạp chí khoa học. 6. Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 7. Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí. 8. Chính phủ quy định chi tiết cơ chế đặc thù về tài chính đối với từng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện phù hợp với mức độ tự chủ.

Hành lang pháp lý cần thông thoáng, hướng tới tương lai

. Để không đánh mất các thương hiệu báo lớn đã có lịch sử hàng chục năm qua, phải chăng dự thảo luật cần được điều chỉnh lại, theo hướng trao cơ chế đặc thù cho báo chí TP.HCM và Hà Nội, thưa ông?

+ Đặc điểm của hoạt động báo chí ở hai địa phương này là đã có một số loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc có số lượng độc giả lớn, thậm chí là món ăn tinh thần hằng ngày từ nhiều năm của một số lượng lớn người dân không chỉ ở các địa phương đó, mà còn của cả nước. Những báo chí này, trong nhiều năm qua đã vừa là diễn đàn để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí hiến định của người dân, đồng thời cũng là phương tiện truyền thông quan trọng và hiệu quả của cơ quan lãnh đạo Đảng của địa phương trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, tuyên truyền pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phần lớn cơ quan báo chí đó có khả năng tự chủ về tài chính từ nhiều năm nay.

Phóng viên thực hiện tác nghiệp tại Khánh Hòa. Ảnh: VT-PH

Thể chế hóa cứng nhắc, san bằng cho tất cả địa phương, từ lâu đã tạo ra điểm nghẽn và lực cản cho phát triển của nhiều địa phương. Chính vì vậy, vừa qua, Chính phủ đã đề xuất và QH đã thông qua nhiều cơ chế đặc thù cho một số địa phương, điển hình là Thủ đô Hà Nội và TP.HCM. Không có lý do gì mà hoạt động báo chí ở hai nơi này lại không được áp dụng một số quy định đặc thù để tiếp tục duy trì sự phát triển và đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Như đã nói, theo tinh thần Nghị quyết 66, thể chế hóa nên kiến tạo cho các nguồn lực xã hội đang có tiếp tục phát triển hơn nữa và tránh triệt tiêu hay hạn chế phát triển.

Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị yêu cầu công tác thể chế phải góp phần kiến tạo phát triển, tránh những cách quy định tạo ra điểm nghẽn hay thu hẹp phát triển của xã hội.

. Vậy cơ chế đặc thù đó cụ thể là gì thưa ông? Cho phép báo chí TP.HCM, Hà Nội trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện (trong đó các báo hiện nay trở thành cơ quan báo chí trực thuộc) hay cho phép có cơ quan báo chí trực thuộc trong cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc thành ủy hay một phương án khác?

+ Tôi đề nghị thiết kế khoản 7 Điều 16 của dự thảo như sau: Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có thể có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc. Một số tỉnh ủy, TP có thể thành lập cơ quan báo và phát thanh, truyền hình theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện quy định tại khoản 6 điều này.

. Theo ông, việc áp dụng cơ chế đặc thù trong lĩnh vực báo chí tại TP.HCM và Hà Nội có thể mang lại những tác động tích cực nào đối với công tác truyền thông, tuyên truyền và phát triển kinh tế - xã hội của hai TP này nói riêng và cả nước nói chung?

+ Nếu chúng ta thể chế Luật Báo chí theo tinh thần của Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị như tôi đề xuất thì hành lang pháp lý đã thông thoáng, rộng mở, bao quát cả cái chung và cái riêng, cái hiện tại và cái tương lai. Như vậy việc cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy có thể tổ chức thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện không còn là cơ chế đặc thù chỉ với hai địa phương này. Nơi nào có điều kiện thì làm ngay, chưa có thì chưa làm, trong tương lai phát triển lên, có điều kiện thì làm. Tất nhiên theo mô hình nào thì cũng có sự quản lý của Chính phủ và bộ, ngành hữu quan nhưng sự quản lý này, theo tôi, cũng nên trong tinh thần kiến tạo, phát triển của các nghị quyết của Đảng.

. Xin trân trọng cảm ơn ông.

Nhà báo LÊ XUÂN TRUNG, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ: Phát huy thế mạnh của các cơ quan truyền thông đa phương tiện trung ương và địa phương Tôi hoàn toàn thống nhất với quan điểm và định hướng chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí đã ban hành năm 2016. Tuy nhiên, từ thực tiễn hoạt động báo chí, tôi xin góp ý cụ thể vào Điều 16 về các cơ quan báo chí trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Khoản 6 quy định “Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ”. Đây là quy định phù hợp với xu hướng phát triển của các cơ quan báo chí có phạm vi hoạt động rộng khắp cả nước, có tầm ảnh hưởng xã hội lớn, có lượng bạn đọc đông đảo, có khả năng tự chủ tài chính, có nhiều loại hình báo chí, có các cơ quan báo chí trực thuộc và có cả các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ. Trên thực tế, chúng ta đã có những cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện mặc dù chưa gọi tên như vậy một cách chính thức như TTXVN, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam… Những cơ quan này đều đang hoạt động như tập đoàn truyền thông chủ lực đa phương tiện có đầy đủ các tiêu chí kể trên, đặc biệt là có các cơ quan báo chí trực thuộc (báo trong báo) và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (về in ấn, phát hành, quảng cáo, đào tạo…). Vì thế, tôi đề nghị khoản 6 cần bổ sung “các đơn vị sự nghiệp trực thuộc” và được thể hiện lại như sau “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí và đơn vị sự nghiệp (*) trực thuộc, được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ”. Không chỉ ở cấp trung ương, hiện nay chúng ta còn có các cơ quan báo chí ở địa phương cũng có quy mô lớn, có nhiều loại hình báo chí, có tầm ảnh hưởng trên cả nước, có lượng bạn đọc lớn và có khả năng tự chủ tài chính cần được quy định rõ trong Luật Báo chí sửa đổi để phát huy hết thế mạnh sẵn có và hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương này. Đó là các cơ quan báo chí ở các TP trực thuộc Trung ương, chủ yếu là ở Thủ đô Hà Nội và TP.HCM. Các cơ quan báo chí ở hai TP lớn như báo Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP.HCM, Người Lao Động, Phụ Nữ TP.HCM, Tuổi Trẻ Thủ Đô… không chỉ có tầm ảnh hưởng trong phạm vi địa phương mà đã lan tỏa hiệu quả truyền thông trên cả nước. Từ đó, góp phần cùng các cơ quan báo chí chủ lực ở trung ương thực hiện sứ mệnh định hướng, dẫn dắt dư luận, truyền thông chính sách… của báo chí cách mạng Việt Nam. Một số cơ quan chủ quản của các báo trên đã được sáp nhập về MTTQ Trung ương và các địa phương cho nên cũng cần chuyển các báo trên về thuộc MTTQ tương ứng để bảo đảm tính kế thừa và sự đa dạng, phong phú trong hoạt động báo chí cũng như đáp ứng được nhu cầu của nhiều thành phần công chúng khác nhau trong xã hội mà lâu nay các cơ quan báo chí này đã thực hiện rất hiệu quả. Trên cơ sở thực tế đó, tôi đề nghị khoản 7 cần được sửa đổi, bổ sung như sau: Cơ quan báo chí và phát thanh, truyền hình, cơ quan truyền thông đa phương tiện địa phương là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, MTTQ các địa phương có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí và cơ quan báo chí trực thuộc. Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí sẽ làm cơ sở pháp lý vững chắc cho quá trình sắp xếp tổ chức lại hệ thống báo chí trung ương và địa phương một cách bài bản, không chỉ đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mà còn thúc đẩy các cơ quan báo chí kế thừa và phát huy thế mạnh sẵn có, đồng thời tiếp tục phát triển trong tương lai, đặc biệt là phát triển trên không gian mạng một cách chủ động góp phần dẫn dắt, định hướng dư luận trong và ngoài nước. LÊ THOA ghi