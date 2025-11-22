Báo chí TP.HCM - những thương hiệu tạo nên nét riêng của đô thị năng động 22/11/2025 06:00

(PLO)- Báo chí TP.HCM đã trở thành nguồn lực thông tin quan trọng, là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, là kênh phản biện, giám sát xã hội và hiến kế chính sách cho TP trong suốt tiến trình phát triển.

Báo chí TP.HCM là một trong những điểm sáng của nền báo chí cách mạng Việt Nam, không chỉ bởi bề dày truyền thống mà còn bởi khả năng thích ứng, sáng tạo và đi đầu trong đổi mới. TP.HCM hiện có nhiều cơ quan báo chí truyền thống nhưng đã và đang chuyển mình mạnh mẽ, đáp ứng được năng lực truyền thông đa nền tảng, từ chuyển đổi số đến cách tổ chức tòa soạn và đội ngũ người làm báo có bản lĩnh, tri thức và khả năng nắm bắt xu thế mới của thời đại.

Sức mạnh của báo chí TP.HCM nằm ở chỗ vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và TP giao phó, vừa đóng góp thực chất vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Nếu như báo Tuổi Trẻ là một trong những thương hiệu tiêu biểu cho tinh thần năng động, sáng tạo của TP.HCM, là kênh thông tin nhanh nhạy, đa dạng, đổi mới, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp, nhân văn thì báo Sài Gòn Giải Phóng là tờ báo có bản lĩnh chính luận vững vàng, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng tư tưởng và bảo vệ nền tảng của Đảng.

Hay báo Người Lao Động mang đến tiếng nói mạnh mẽ, gần gũi của giai cấp công nhân, trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động, là nơi bảo vệ quyền lợi, tôn vinh cống hiến và khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Báo Phụ Nữ TP.HCM thì chọn cho mình con đường nhẹ nhàng mà sâu sắc, đó là nâng cao vị thế người phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, lan tỏa các giá trị nhân văn, yêu thương.

Còn báo Pháp Luật TP.HCM lại nổi bật trong tuyên truyền, hiến kế và phản biện chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực thể chế, pháp lý; kịp thời phản ánh những bất cập, điểm nghẽn, xung đột trong thực tiễn. Từ đó, đề xuất giải pháp tháo gỡ, góp phần hoàn thiện thể chế, củng cố niềm tin công lý và thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Chính sự đa dạng về tôn chỉ, đối tượng phục vụ và phong cách thể hiện của từng tờ báo đã tạo nên một hệ sinh thái đa sắc màu, là món ăn tinh thần phong phú cho người dân TP. Tuy mỗi cơ quan báo chí là một mảnh ghép riêng nhưng tất cả cùng hội tụ trong mục tiêu chung là phục vụ nhân dân, đồng hành với TP trong mọi chặng đường phát triển.

Trong suốt thời gian qua, ở vai trò chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, tôi chứng kiến sự phối hợp, đoàn kết, chia sẻ và đồng hành của các cơ quan báo chí TP, cùng nhau tạo nên tiếng nói của TP trở nên thống nhất, mạnh mẽ, lan tỏa, vừa chính luận, vừa nhân văn, vừa gần gũi với đời sống.

Báo chí TP.HCM không chỉ là lực lượng thông tin, mà còn là một nguồn lực phát triển, góp phần tạo đồng thuận, thúc đẩy cải cách, lan tỏa tinh thần đổi mới và hun đúc khát vọng xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc đưa TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng đến mục tiêu trở thành siêu đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình. Trong hành trình đó, báo chí TP tiếp tục giữ vai trò tiên phong, vừa là người đồng hành, vừa là lực lượng kiến tạo.

Với truyền thống năng động, tinh thần dấn thân và bản lĩnh chính trị vững vàng, tôi tin rằng báo chí TP.HCM sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc xây dựng một nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn; đồng thời là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập của TP trong kỷ nguyên số.

LÊ THOA ghi