Hơn 100 cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TP.HCM với hành trình 'Hướng về cội nguồn cách mạng' 07/11/2025 17:39

(PLO)- Hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng” là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn của đội ngũ làm công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí TP.HCM đối với thế hệ đi trước.

Từ ngày 11 đến 15-11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức Hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng” của Đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TP.HCM năm 2025.

Trước chuyến đi, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã tổ chức họp đoàn vào chiều 7-11.

Đoàn do ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có hơn 100 cán bộ tuyên giáo - dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản của TP.HCM và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TP.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã tổ chức họp đoàn vào chiều 7-11. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong hành trình về nguồn đợt này, Đoàn sẽ vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Báo chí Việt Nam tại Hà Nội; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên - nơi ghi dấu quá trình hoạt động của Người trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đoàn dự kiến sẽ tham quan một số địa chỉ đỏ như: Khu di tích lịch sử quốc gia - nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc (nay là xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên); nơi đặt Tòa soạn Báo Cứu Quốc, tiền thân của nhiều cơ quan báo chí cách mạng sau này; nơi thành lập ngành Nhiếp ảnh, Điện ảnh Việt Nam tại xã Sơn Phú (nay là xã Bình Thành, tỉnh Thái Nguyên).

Đoàn cũng tham quan nơi đóng quân của Nhà xuất bản Sự Thật và Đài Tiếng nói Việt Nam tại xã Định Biên (nay là xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên), nơi ngày 20-10-1950 chứng kiến sự ra đời của Báo Quân đội nhân dân; nơi Báo Nhân Dân ra số đầu tiên ngày 11-3-1951 tại bản Khuôn Nhà, xã Quy Kỳ.

Đặc biệt, đoàn đến thăm các Khu di tích An toàn khu (ATK) Định Hóa, được xem là “Thủ đô kháng chiến” trong giai đoạn 1947 - 1954, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng làm việc, chỉ đạo toàn quốc kháng chiến; thăm Khu di tích An toàn khu Kim Quan (nay là xã Kim Quan, Tuyên Quang), thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng tham gia buổi họp đoàn hành trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại tỉnh Thái Nguyên, đoàn cũng đến thăm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (xã Đại Phúc), nơi đào tạo lớp nhà báo đầu tiên trong kháng chiến chống Pháp...

Trong hành trình, đoàn công tác đến thăm Khu di tích Pác Bó (Cao Bằng) và tham quan thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao - là những danh thắng nổi tiếng của vùng biên giới Cao Bằng.

Trong khuôn khổ hành trình, đoàn công tác làm việc với Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ, học sinh nghèo hiếu học tại Thái Nguyên và Cao Bằng; tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (Cao Bằng), nhằm chia sẻ, động viên tinh thần những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn chuyến đi lần này. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây cũng là dịp để các cơ quan báo chí, xuất bản TP bồi dưỡng nhận thức chính trị, trau dồi nghiệp vụ, củng cố đạo đức nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.