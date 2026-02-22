Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TP.HCM 22/02/2026 09:19

(PLO)- Trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, Thủ tướng yêu cầu có phương án tổ chức giao thông hợp lý; không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TP.HCM.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 16 về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn

Theo đó, trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn giao thông giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ Tết năm 2025. Song, tình hình trật tự, an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng cả trên đường bộ và đường thủy, vẫn còn tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

Bên cạnh đó, còn xảy ra một số trường hợp chống đối người thi hành công vụ trong hoạt động tuần tra và kiểm soát giao thông, gây bức xúc trong dư luận...

Do đó, để tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc, đường giao thông địa phương, các phương tiện vận tải hành khách như xe ô tô khách có giường nằm hai tầng. Tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định.

Bên cạnh đó, phải xử lý nghiêm minh, đặc biệt là đối với hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong hoạt động giao thông vận tải…

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công an cùng với Bộ Xây dựng, UBND các địa phương nghiên cứu phương án tổ chức giao thông hợp lý theo hướng điều tiết bớt số làn của chiều đường có mật độ thấp cho chiều đường có lưu lượng cao, nhất là tại các trạm thu phí, các tuyến cao tốc, nút giao thông kết nối cửa ngõ đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TP.HCM.

Trong ngày cuối cùng nghỉ Tết, Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Đào Trang

Kiểm soát chặt chẽ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Với Bộ Xây dựng, Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải khối lượng lớn.

Đồng thời, có giải pháp ngăn chặn và đặc biệt xử lý nghiêm với hành vi chở quá số người quy định; kiểm soát chặt chẽ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, hoạt động du lịch trên đường thủy nội địa, vận tải khách ngang sông, dọc tuyến đường thủy nội địa…

Bộ Y tế được giao tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm lực lượng, phương tiện, vật tư y tế, năng lực cấp cứu, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có lưu lượng giao thông cao để giảm thiểu thiệt hại về người do tai nạn giao thông.

Còn Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, có giải pháp xử lý ngay sự cố phát sinh, nhất là trong ngày cuối của kỳ nghỉ Tết và trong dịp Lễ hội Xuân 2026, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các đơn vị có liên quan tổ chức giao thông hợp lý, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông.