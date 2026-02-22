Nghiên cứu tích hợp mạng xã hội với VNeID để định danh người dùng trong năm 2026 22/02/2026 09:35

(PLO)- Chính phủ được giao chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với hệ thống VNeID phục vụ định danh, xác thực tài khoản người dùng

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Chương trình 02 về công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo).

Chương trình 02 nêu rõ yêu cầu 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh và cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ để giải quyết công việc. Ảnh: NGUYỆT NHI

100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử

Về mục tiêu đóng góp cho tăng trưởng năm 2026, chương trình nêu rõ tỉ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đạt 14,5%; tỉ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong GDP đạt 17,5%; tỉ trọng đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng kinh tế là 50%.

Chương trình cũng đặt mục tiêu xếp hạng về phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam thuộc nhóm 65 nước dẫn đầu thế giới và nhóm bốn nước dẫn đầu khu vực ASEAN theo đánh giá của Liên hợp quốc.

Về hạ tầng, nền tảng số và dữ liệu dùng chung, chương trình yêu cầu mở rộng phủ sóng 5G đạt 70% dân số; 100% cán bộ cấp xã có trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc và có chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc trên môi trường điện tử.

100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh và cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử (đối với hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước thì thúc đẩy việc xử lý trên hệ thống, mạng phù hợp theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước) và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ để giải quyết công việc.

Cùng đó là hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành, khai thác thực chất, hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia; các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Tỉ lệ thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC do bộ, cơ quan cung cấp (bao gồm các dịch vụ công theo mô hình tập trung) đạt tối thiểu 80%; tối thiểu 80% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC liên quan sản xuất, kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần cho các cơ quan nhà nước.

100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Chỉ duy trì các TTHC và dịch vụ công trực tuyến thực sự cần thiết. Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ trong trường hợp hệ thống thông tin phục vụ giải quyết TTHC đã kết nối, khai thác, sử dụng được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Về kinh tế số, Chương trình 02 nhấn mạnh yêu cầu 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch. Đồng thời, phát triển doanh nghiệp công nghệ vệ tinh tham gia thực chất vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn công nghệ lớn trong nước…

Liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Chương trình 02 đặt mục tiêu hình thành tối thiểu chín hạ tầng dùng chung (phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu - phát triển, cơ sở kiểm thử/đánh giá/chứng nhận...), ưu tiên cho công nghệ chiến lược.

Đáng chú ý là hình thành và đưa vào vận hành hiệu quả tối thiểu ba trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TP.HCM với cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ngang bằng hoặc vượt các trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực (Singapore, Indonesia...). Thử nghiệm cơ chế sandbox, sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi triển khai diện rộng trong giai đoạn tăng tốc (từ năm 2027)…

Bộ Công an được giao chủ trì phát triển ứng dụng VNeID trở thành nền tảng số quốc gia góp phần thúc đẩy triển khai Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Ảnh: MINH HOÀNG

Thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần

Để thực hiện, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các cơ quan Trung ương và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, phải rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC dựa trên dữ liệu; ưu tiên cắt giảm nhóm TTHC yêu cầu xác nhận hoặc xin xác nhận, nhóm thủ tục yêu cầu thông báo hoặc báo cáo. Số hóa đầy đủ hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC để làm giàu dữ liệu và phục vụ tái sử dụng thông tin.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần; tổ chức kiểm tra, giám sát trên môi trường số; kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ trong trường hợp hệ thống thông tin phục vụ giải quyết TTHC đã kết nối, khai thác, sử dụng được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Đặc biệt, Chương trình 02 của Ban Chỉ đạo giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quy định hoặc hướng dẫn về giải pháp kỹ thuật liên kết, tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với hệ thống VNeID phục vụ định danh, xác thực tài khoản người dùng. Qua đó, nâng cao độ tin cậy của tài khoản, phòng ngừa giả mạo danh tính, góp phần bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. Nội dung này phải hoàn thành trong quý III-2026.

Bộ Công an được giao chủ trì tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về phát triển công dân số, hoàn thành trong tháng 2. Đồng thời, nghiên cứu, lập đề nghị xây dựng Luật Định danh và xác thực điện tử, báo cáo Chính phủ để đề xuất Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026, hoàn thành trong quý I-2026. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID, hoàn thành trong quý II-2026.

Cơ quan này còn được giao chủ trì triển khai các hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia trên hạ tầng của Trung tâm dữ liệu quốc gia; Hệ thống điều phối giải quyết TTHC; Ứng dụng VNeID bảo đảm ổn định, đáp ứng yêu cầu truy cập, không để xảy ra tắc nghẽn, ảnh hưởng đến người dùng.

Một nhiệm vụ khác được giao Bộ Công an là chủ trì phát triển ứng dụng VNeID trở thành nền tảng số quốc gia góp phần thúc đẩy triển khai Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Trong đó, xác định ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID là hạ tầng số đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia, giúp mọi người dân có thể truy cập, sử dụng và tham gia các hoạt động trên môi trường số một cách an toàn, thuận tiện và hiệu quả. Hoàn thành trong quý III-2026.

Trước đó, Ban Bí thư cũng đã ban hành Chỉ thị 57 yêu cầu triển khai xác thực danh tính bắt buộc đối với người dùng mạng xã hội, kiểm soát độ tuổi để bảo vệ trẻ em và tăng cường quản lý trên không gian mạng. Ban Bí thư yêu cầu triển khai hệ thống định danh và xác thực không gian mạng quốc gia; thống nhất định danh công dân, người dùng mạng xã hội, thuê bao viễn thông và tài nguyên Internet (tên miền, địa chỉ IP...).