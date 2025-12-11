Lý do không đưa 'cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện' ở địa phương vào Luật Báo chí 11/12/2025 17:45

(PLO)- Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết việc thành lập mô hình cơ quan báo chí chủ lực ở địa phương thuộc thẩm quyền của Chính phủ...

Chiều ngày 11-12, Tổng thư ký Quốc hội tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp 10, Quốc hội khoá XV.

Tại cuộc họp báo, phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến đề xuất của các đại biểu Quốc hội về việc tổ chức mô hình cơ quan báo chí chủ lực ở địa phương.

Trả lời, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết đây là vấn đề không chỉ phóng viên mà các đại biểu Quốc hội, trong đó có thành viên của Ủy ban Văn hóa và xã hội (cơ quan thẩm tra dự án luật) cũng rất quan tâm vấn đề này.

Giải thích vì sao Luật Báo chí (sửa đổi) không quy định thí điểm mô hình này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết dự thảo luật đã có Điều 15 quy định về cơ quan báo chí.

Trong đó nêu rõ cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, có cơ quan báo chí trực thuộc, cơ chế tài chính đặc thù và được thành lập phù hợp với Chiến lược phát triển hệ thống báo chí do Thủ tướng phê duyệt.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Hoa. Ảnh: QH

“Theo thẩm quyền thì nội dung này thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Đó là lý do vì sao không quy định mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở địa phương ngay trong luật”, bà Hoa lý giải.

Bà Hoa cho biết cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo (Bộ VHTT và DL) đã bàn thảo rất kỹ nội dung này. Theo thông tin Ủy ban nắm được, Chính phủ đã giao Bộ VHTT và DL tổng kết Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí hiện hành.

“Đây sẽ là điều kiện rất quan trọng vì tổng kết sẽ cho thấy những kết quả đạt được, những vấn đề đặt ra. Từ thực tiễn đó mới có giải pháp xây dựng cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện ở trung ương và địa phương”, bà Hoa nhấn mạnh.

Cũng theo bà Hoa, trên cơ sở đánh giá toàn diện, Chính phủ sẽ xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tiếp tục triển khai các quan điểm trong quy hoạch báo chí và bổ sung các định hướng mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan báo chí phát triển trong giai đoạn mới.

“Đối với Hà Nội và TP.HCM, đây là hai địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để thí điểm mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện. Với tinh thần của một Chính phủ quyết liệt, nói đi đôi với làm, tôi tin Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ VHTT và DL đẩy nhanh việc đánh giá, tổng kết và xin ý kiến cấp có thẩm quyền”, bà Hoa nói.