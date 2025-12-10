Quốc hội thông qua Luật Báo chí (sửa đổi), quy định cụ thể về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện 10/12/2025 12:23

(PLO)- Luật Báo chí (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó có quy định về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

Ngày 10-12, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Luật gồm 4 chương, với 51 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026.

Khoản 5 điều 15 Luật vừa được Quốc hội thông qua quy định cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày báo cáo tóm tắt Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: QH

Tại báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật , Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay có ý kiến đề nghị bổ sung một điều khoản riêng trong luật quy định cụ thể về cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện hoặc cơ quan báo chí đặc thù, cho phép các cơ quan này giữ tư cách pháp nhân độc lập, không bị sáp nhập cơ học.

Cũng theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quá trình thảo luận, có ý kiến đề nghị làm rõ cơ chế đặc thù đối với cơ quan truyền thông chủ lực. Đồng thời, giao Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí xác định cơ quan chủ lực, như phạm vi, mức độ phủ sóng, năng lực đội ngũ phóng viên, biên tập viên, khả năng định hướng, dẫn dắt dư luận xã hội.

Tiếp thu ý kiến góp ý, dự thảo Luật đã chỉnh lý như trên. Cạnh đó, khoản 3 Điều 15 dự thảo Luật quy định: Cơ quan báo chí có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật đã bảo đảm pháp lý cho hoạt động nghiệp vụ và quản lý tài chính của cơ quan báo chí.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị thay đổi thuật ngữ “cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện” bằng “cơ quan báo chí chủ lực”, hoặc đề xuất đổi tên thành “cơ quan báo chí và truyền thông chủ lực đa phương tiện”. Ý kiến này cũng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý dự thảo như trên.

Đặc biệt, một số ý kiến đề nghị thí điểm mô hình tổ hợp hoặc tập đoàn báo chí chủ lực đa phương tiện tại Thủ đô Hà Nội và TP.HCM.

Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết hiện nay, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ VH-TT&DL tổng kết Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, dự kiến đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục triển khai một số quan điểm của Quy hoạch và bổ sung quan điểm mới, trong đó có nội dung về việc Hà Nội và TP.HCM được thành lập Cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

“Trên cơ sở chỉ đạo và phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Bộ VH-TT&DL sẽ cụ thể hóa các nội dung này trong Chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển báo chí quốc gia” - báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ.

Không quy định mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện thuộc tỉnh ủy, thành ủy

Cũng theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có ý kiến đề nghị làm rõ cơ chế tổ chức và hoạt động của cơ quan phát thanh, truyền hình cấp tỉnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay khoản 6 Điều 15 dự thảo Luật quy định Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

Sáng 10-12, Quốc hội đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) với 437/440 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Ảnh: QH

Cơ chế tổ chức và hoạt động của cơ quan này đã được quy định tại Quy định 373-QĐ/TW của Ban Bí thư, trong đó nêu rõ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thuộc đảng bộ tỉnh, thành phố. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được giữ như dự thảo Luật.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị cho phép tỉnh ủy, thành ủy thành lập cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện nếu đủ điều kiện. Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết ngày 23-9-2025, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quyết định 373-QĐ/TW, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan báo, phát thanh, truyền hình thuộc Đảng bộ tỉnh, thành phố.

Vì vậy, dự thảo luật không quy định mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

"Trường hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt là cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, cơ quan này sẽ được phép có cơ quan báo chí trực thuộc, kể cả đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, thành phố" - Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ.