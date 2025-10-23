Đề xuất bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương 23/10/2025 13:33

(PLO)- Góp ý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng cần xác định rõ vai trò, phạm vi quản lý giữa báo chí và truyền thông xã hội; tạo hành lang pháp lý để báo chí phát triển như một ngành công nghiệp văn hóa hiện đại.

Sáng ngày 23-10, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về một số dự án luật, trong đó có dự án Luật Báo chí (sửa đổi).

Trước đó, các đại biểu đã nghe Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng trình bày tờ trình dự thảo Luật. Theo ông Hùng, dự thảo bổ sung quy định cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ.

Cơ quan này được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng phê duyệt. Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay cơ bản thống nhất với việc bổ sung các quy định về “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đắc Vinh đề nghị tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội hàm, tiêu chí xác định và cơ chế đặc thù tài chính của các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Có ý kiến cho rằng ngoài 6 cơ quan báo chí được xác định chủ lực hiện nay, cần cân nhắc bổ sung cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở một số địa phương hoặc một số đơn vị đã xây dựng được uy tín, có vị trí nhất định trong hoạt động báo chí.

Phân cấp mạnh hơn

Phát biểu tại tổ, đại biểu Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội) cho rằng một trong những xu hướng lớn hiện nay của quản trị nhà nước là phân cấp, phân quyền và tinh gọn bộ máy.

Dự thảo luật đã giao UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với báo chí địa phương. Song theo ông Sơn, cần làm rõ hơn thẩm quyền và trách nhiệm phối hợp của UBND tỉnh trong việc quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của báo chí Trung ương.

Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội). Ảnh: Trọng Phú

“Cần nghiên cứu mở rộng quyền cho địa phương trong việc cấp phép một số ấn phẩm, phụ trương, chuyên mục; đồng thời tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động báo chí tại địa phương”, ông Sơn đề xuất.

Việc này, theo đại biểu, sẽ giúp báo chí gắn bó hơn với đời sống dân sinh, phản ánh đúng thực tiễn, đồng thời giảm tải cho cơ quan quản lý Trung ương, giúp nâng cao hiệu quả quản lý báo chí trên toàn hệ thống.

Đề cập đến mô hình kinh tế báo chí, ông Sơn cho rằng trong bối cảnh Việt Nam không có báo chí tư nhân, cần nhấn mạnh hơn vai trò của cơ chế đặt hàng, đấu thầu nhiệm vụ công và đầu tư công có trọng điểm, dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật báo chí “3 dễ”: dễ hiểu, dễ áp dụng, dễ thực hiện. Điều này sẽ giúp báo chí có thêm nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, thông tin đối ngoại.

Đại biểu cũng đề nghị mở rộng khung pháp lý cho các hình thức liên kết, xã hội hóa và hợp tác công - tư trong hoạt động báo chí; có chính sách ưu đãi đột phá về thuế, đất đai, tín dụng…

“Tất nhiên, đi kèm với đó phải là cơ chế kiểm soát chặt chẽ để tránh thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích”, ông Sơn nhấn mạnh.

Cần định nghĩa đầy đủ hơn về báo chí điện tử

Cũng tại tổ thảo luận, đại biểu Lê Xuân Thân (đoàn Khánh Hòa) góp ý về quy định tại Điều 3 của dự thảo Luật Báo chí. Trong đó nêu “báo chí điện tử là loại hình báo chí sử dụng chữ viết, hình ảnh, âm thanh, đồ họa truyền dẫn trên không gian mạng, gồm báo điện tử và tạp chí điện tử”.

Theo ông Thân, cách định nghĩa này chưa bao quát thực tiễn phát triển của truyền thông hiện nay, khi mà nhiều kênh, nền tảng mạng xã hội, trang thông tin cá nhân cũng có khả năng phát tán thông tin đại chúng tương tự cơ quan báo chí.

“Hiện có những trang, kênh mạng xã hội thu hút hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt theo dõi. Dù không phải là báo chí chính thống, nhưng thực tế đang hoạt động như một kênh truyền thông đại chúng”, ông Thân nêu thực tế.

Đại biểu Lê Xuân Thân (đoàn Khánh Hòa). Ảnh: QH

Do đó, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần phối hợp chặt chẽ với nhóm xây dựng Luật An ninh mạng (sửa đổi) để định nghĩa đầy đủ hơn về báo chí điện tử, xác định rõ ranh giới và phạm vi quản lý giữa báo chí chính thống và các kênh truyền thông xã hội.

“Nếu chỉ coi báo chí điện tử là báo, tạp chí chính thống, còn truyền thông trên mạng xã hội là việc của mạng xã hội, thì luật sẽ bỏ sót một luồng thông tin rất lớn, thiếu cơ sở pháp lý để quản lý nội dung, bảo đảm an toàn thông tin và ngăn chặn các hành vi xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước”, ông nhấn mạnh.

Theo đại biểu Thân, trong bối cảnh thông tin mạng xã hội ngày càng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, Luật Báo chí (sửa đổi) cần có cách tiếp cận mở và linh hoạt hơn, tránh ranh giới cứng giữa “báo chí” và “phi báo chí”.

Làm rõ mô hình “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện"

Đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị) dẫn khoản 6 Điều 16 của dự thảo Luật Báo chí về mô hình “cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện”, và nhấn mạnh đây một mô hình mới, lần đầu tiên được đưa vào hệ thống pháp luật Việt Nam nếu luật được thông qua.

Tuy nhiên, ông Thắng cho rằng khái niệm này còn chung chung, chưa xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động, nguồn lực cũng như trách nhiệm quản lý.

“Cần có quy định mang tính nguyên tắc về mô hình này và giao Chính phủ quy định chi tiết sau khi luật được ban hành để đảm bảo tính khả thi trong thực tiễn”, ông nói.

Ông Thắng cũng đề nghị dự thảo luật cần bổ sung quy định về lưu chiểu đối với các nền tảng số và kênh nội dung trực tuyến. Ông nêu thực tế hiện nay, nhiều cơ quan báo chí hoạt động mạnh trên các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok… nhưng chưa có quy định cụ thể về việc lưu trữ, quản lý, lưu chiểu hay kiểm chứng nội dung đăng tải.

Đại biểu Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị). Ảnh: QH

“Điều này gây khó khăn khi cần xác minh, xử lý tranh chấp hoặc khiếu kiện. Việc bổ sung quy định lưu chiểu điện tử là rất cần thiết, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính nhưng giúp tăng cường tính pháp lý, minh bạch và trách nhiệm của cơ quan báo chí”, ông Thắng nhấn mạnh.

Liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhà báo, đại biểu Thắng cho rằng cần quy định rõ hơn về hoạt động của phóng viên, biên tập viên chưa được cấp thẻ nhà báo.

Theo ông, hiện nay việc cấp và sử dụng giấy giới thiệu tác nghiệp chưa có quy định cụ thể, dẫn đến tình trạng một số người lợi dụng danh nghĩa cơ quan báo chí để tiếp cận doanh nghiệp, trục lợi, quảng cáo trái phép. “Có nơi còn tự in thẻ phóng viên với hình thức giống thẻ nhà báo, gây nhầm lẫn và ảnh hưởng đến uy tín của nền báo chí cách mạng”, ông cảnh báo.

Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị quy định chặt chẽ về điều kiện, phạm vi hoạt động và quy trình cấp giấy giới thiệu cho phóng viên, biên tập viên chưa có thẻ nhà báo. Đồng thời, giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết nhằm bảo đảm tính minh bạch, quản lý hiệu quả và ngăn ngừa lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi.