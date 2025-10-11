Thứ trưởng Lê Hải Bình nêu lý do chưa đề xuất mô hình tập đoàn báo chí

Chiều 11-10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phiên toàn thể lần thứ 3, cho ý kiến về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu liên quan đến quy định về tổ chức mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.
Có ý kiến về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở Hà Nội và TP.HCM
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay về loại hình cơ quan báo chí, dự thảo luật bổ sung quy định về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện" và "cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương".
Theo đó, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ.
Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí.
Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, có ý kiến đề xuất hình thức tập đoàn báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện với mô hình cơ quan báo chí là đơn vị sự nghiệp công, có thể thành lập doanh nghiệp; và đã có lúc bàn về tổ hợp báo chí.
Tuy nhiên, dự luật hiện quy định theo hướng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.
Ông Vinh nhấn mạnh chữ "chủ lực" được đề cập trong một số văn bản, có sự đồng thuận cao và cần xác định các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện để có cơ chế đặc thù riêng.
Hiện có 6 cơ quan báo chí được xác định chủ lực xây dựng theo hướng đa phương tiện gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân (theo Quyết định 362/QĐ-TTg). Chính phủ sẽ quy định chi tiết về cơ quan báo chí này.
Thông tin thêm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa- Xã hội cho biết khi thảo luận, một số ý kiến đề nghị xem xét một số báo địa phương như báo Hà Nội mới, Sài Gòn Giải Phóng hay tập hợp báo của 2 đô thị lớn là Hà Nội, TP.HCM, có thể xây dựng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở đó không?
Khi nào ‘chín’ sẽ trình đề xuất mô hình tập đoàn báo chí
“Khái niệm cơ quan truyền thông đa phương tiện cần được làm rõ về nội hàm. Mô hình đó khác gì với tòa soạn đa phương tiện hiện nay? Một tòa soạn đa phương tiện có thể sản xuất cùng lúc nội dung cho báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, vậy cơ quan truyền thông đa phương tiện phải có quy mô, thẩm quyền, cơ chế hoạt động thế nào?”- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ nêu hàng loạt câu hỏi.
Ông Tạ Văn Hạ cũng đặt vấn đề về “tính mở” của dự thảo: Ngoài sáu cơ quan chủ lực do Nhà nước xác định, liệu các cơ quan báo chí lớn, có đủ năng lực và điều kiện, có thể phát triển trở thành cơ quan đa phương tiện hay không?
“Nếu có những tòa soạn mạnh, có uy tín, họ hoàn toàn có thể phát triển lên mô hình này để tăng tính cạnh tranh và chủ động hơn trong hoạt động báo chí”- ông Tạ Văn Hạ nêu quan điểm.
Ông cũng cho biết có ý kiến còn đề xuất hình thức tập đoàn báo chí nhằm mở rộng hơn, tăng cường điều kiện, giải quyết các vấn đề tài chính để hoạt động tốt hơn cho báo chí. “Nội dung này cũng cần làm rõ hơn"- ông Hạ đề nghị.
Giải trình tại phiên họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết ngay từ đầu, để tạo điều kiện cho báo chí phát triển, cơ quan chủ trì soạn thảo đã có dự trù nội dung về tập đoàn, tổ hợp báo chí tại dự thảo; đồng thời trong các phát biểu của lãnh đạo cấp cao cũng có nêu loại hình này.
Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã nghiên cứu rất kỹ mô hình tập đoàn báo chí các nước, đặc biệt là Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông Bình cho hay quá trình rà soát dự thảo luật và trình Thường trực Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo thấy rằng trước hết nên thực hiện theo Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Quyết định này đã nêu rõ là "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện".
"Trong quá trình triển khai, chúng ta tiếp tục đúc rút, khi nào chín thì sẽ trình cấp có thẩm quyền để có thể hình thành tập đoàn báo chí"- ông Lê Hải Bình cho biết.
Nhà nước cần có cơ chế đặt hàng cụ thể cho báo chí?
Một nội dung khác được các đại biểu quan tâm là cơ chế bảo đảm kinh tế cho ngành báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số và hội tụ truyền thông.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa- Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cần có các chính sách tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí được tham gia kinh doanh một cách chính đáng, hợp pháp, theo thế mạnh của mình, để có nguồn thu, phát triển.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Tạ Văn Hạ cho rằng việc phát triển kinh tế báo chí cần phải thực hiện hết sức thận trọng, tránh xảy ra những tiêu cực.
“Nếu để báo chí tiếp tục phụ thuộc vào quảng cáo, vào kinh doanh thì rất dễ bị chi phối. Nhà nước cần có cơ chế đặt hàng cụ thể, giao nhiệm vụ và bảo đảm nguồn lực cho báo chí thực hiện chức năng định hướng dư luận, tuyên truyền chính sách. Nếu không có sự bảo đảm này, rất khó để báo chí thực hiện đúng vai trò của mình”- ông Hạ nói.
Phản hồi ý kiến của ĐB Tạ Văn Hạ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho hay việc đưa “kinh tế báo chí” vào luật là nhằm tạo hành lang pháp lý mở hơn cho các cơ quan báo chí, giúp họ có không gian để phát huy tối đa nội lực và có thể “sống tốt, sống khỏe” bằng nghề chân chính.
“Muốn báo chí giữ được sự trong sáng và đủ nội lực phát triển thì phải để họ có cơ chế hoạt động kinh tế bền vững. Khi có thể tồn tại bằng năng lực chuyên môn, họ mới có thể làm báo một cách độc lập và trách nhiệm”- Thứ trưởng Lê Hải Bình nói.
Chia sẻ thêm sau đó, Thứ trưởng Lê Hải Bình nói nhiều cơ quan báo chí hiện nay đã năng động tìm hướng đi mới, như tổ chức sự kiện, sản xuất các sản phẩm truyền thông có giá trị nhân văn và lan tỏa xã hội. Điển hình như việc Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức các sự kiện âm nhạc, biểu diễn thu hút sự tham gia của hàng nghìn khán giả.
Mặc dù các sự kiện này không nằm trong định nghĩa về hoạt động báo chí, nhưng lại là những hoạt động có giá trị tuyên truyền và nhân văn rất cao. Vì vậy, luật cần tạo thêm cơ chế pháp lý để những hoạt động như vậy được công nhận là sản phẩm báo chí chính đáng và tiếp tục phát huy.