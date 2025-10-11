Thứ trưởng Lê Hải Bình nêu lý do chưa đề xuất mô hình tập đoàn báo chí 11/10/2025 21:09

(PLO)- Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết khi Luật báo chí sửa đổi được thông qua, triển khai, sẽ tiếp tục đúc kết, khi nào 'chín' sẽ trình cấp có thẩm quyền đề xuất mô hình tập đoàn báo chí.

Chiều 11-10, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phiên toàn thể lần thứ 3, cho ý kiến về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu liên quan đến quy định về tổ chức mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Có ý kiến về cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở Hà Nội và TP.HCM

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho hay về loại hình cơ quan báo chí, dự thảo luật bổ sung quy định về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện" và "cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương".

Theo đó, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ.

Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Quochoi.vn

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, có ý kiến đề xuất hình thức tập đoàn báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện với mô hình cơ quan báo chí là đơn vị sự nghiệp công, có thể thành lập doanh nghiệp; và đã có lúc bàn về tổ hợp báo chí.

Tuy nhiên, dự luật hiện quy định theo hướng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Ông Vinh nhấn mạnh chữ "chủ lực" được đề cập trong một số văn bản, có sự đồng thuận cao và cần xác định các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện để có cơ chế đặc thù riêng.

Hiện có 6 cơ quan báo chí được xác định chủ lực xây dựng theo hướng đa phương tiện gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân (theo Quyết định 362/QĐ-TTg). Chính phủ sẽ quy định chi tiết về cơ quan báo chí này.

Thông tin thêm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa- Xã hội cho biết khi thảo luận, một số ý kiến đề nghị xem xét một số báo địa phương như báo Hà Nội mới, Sài Gòn Giải Phóng hay tập hợp báo của 2 đô thị lớn là Hà Nội, TP.HCM, có thể xây dựng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở đó không?

Khi nào ‘chín’ sẽ trình đề xuất mô hình tập đoàn báo chí

“Khái niệm cơ quan truyền thông đa phương tiện cần được làm rõ về nội hàm. Mô hình đó khác gì với tòa soạn đa phương tiện hiện nay? Một tòa soạn đa phương tiện có thể sản xuất cùng lúc nội dung cho báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, vậy cơ quan truyền thông đa phương tiện phải có quy mô, thẩm quyền, cơ chế hoạt động thế nào?”- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ nêu hàng loạt câu hỏi.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ. Ảnh: quochoi.vn

Ông Tạ Văn Hạ cũng đặt vấn đề về “tính mở” của dự thảo: Ngoài sáu cơ quan chủ lực do Nhà nước xác định, liệu các cơ quan báo chí lớn, có đủ năng lực và điều kiện, có thể phát triển trở thành cơ quan đa phương tiện hay không?

“Nếu có những tòa soạn mạnh, có uy tín, họ hoàn toàn có thể phát triển lên mô hình này để tăng tính cạnh tranh và chủ động hơn trong hoạt động báo chí”- ông Tạ Văn Hạ nêu quan điểm.

Ông cũng cho biết có ý kiến còn đề xuất hình thức tập đoàn báo chí nhằm mở rộng hơn, tăng cường điều kiện, giải quyết các vấn đề tài chính để hoạt động tốt hơn cho báo chí. “Nội dung này cũng cần làm rõ hơn"- ông Hạ đề nghị.

Giải trình tại phiên họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết ngay từ đầu, để tạo điều kiện cho báo chí phát triển, cơ quan chủ trì soạn thảo đã có dự trù nội dung về tập đoàn, tổ hợp báo chí tại dự thảo; đồng thời trong các phát biểu của lãnh đạo cấp cao cũng có nêu loại hình này.

Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã nghiên cứu rất kỹ mô hình tập đoàn báo chí các nước, đặc biệt là Trung Quốc.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình. Ảnh: quochoi.vn

Tuy nhiên, ông Bình cho hay quá trình rà soát dự thảo luật và trình Thường trực Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo thấy rằng trước hết nên thực hiện theo Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Quyết định này đã nêu rõ là "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện".

"Trong quá trình triển khai, chúng ta tiếp tục đúc rút, khi nào chín thì sẽ trình cấp có thẩm quyền để có thể hình thành tập đoàn báo chí"- ông Lê Hải Bình cho biết.