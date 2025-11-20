Góp ý Luật Báo chí sửa đổi: Định vị giá trị cốt lõi của báo chí trước sự bùng nổ mạng xã hội 20/11/2025 06:00

(PLO)- Báo chí trí tuệ, báo chí giải pháp, báo chí dữ liệu và báo chí tương tác chính là những hướng phát triển tất yếu. Cốt lõi là lấy niềm tin công chúng làm thước đo.

Sự phủ sóng mạnh mẽ của mạng xã hội thời gian qua đã khiến cách tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi rõ rệt. Bạn đọc không chỉ theo dõi báo in, báo điện tử mà còn tìm kiếm, chia sẻ tin tức qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Threads...

Trước thực tế đó, việc các cơ quan báo chí tăng cường sự hiện diện trên các nền tảng số với tư cách là kênh thông tin chính thống trở nên vô cùng quan trọng.

Báo Pháp Luật TP.HCM đã có những trao đổi với ThS Phan Văn Tú, Trưởng ngành báo chí, khoa Báo chí - Truyền thông Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), về vấn đề này.

ThS Phan Văn Tú.

Báo chí đặt trong thế cạnh tranh dữ dội

. Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về sự thay đổi trong cách tiếp cận thông tin của công chúng so với 5-10 năm trước?

+ Ông Phan Văn Tú: Sự bùng nổ của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, TikTok… đã trao quyền “xuất bản” cho số đông. Thay vì phải qua “cửa” tòa soạn, thông tin có thể đi trực tiếp từ người chứng kiến (thậm chí là tự tạo ra kịch bản) tới hàng triệu người khác chỉ bằng thao tác “post”. Trong rất nhiều sự kiện lớn như thảm họa thiên nhiên, phong trào xã hội, vai trò của người dân như một nhân chứng số ngày càng rõ nét thông qua các hình ảnh, video… trên mạng xã hội.

Trước đây, công chúng chủ yếu đọc báo in, xem truyền hình, nghe phát thanh hoặc truy cập các trang báo điện tử chính thống thì ngày nay họ tiếp cận tin tức trong đại dương thông tin mạng xã hội. Báo chí mất vị thế “độc quyền thông tin” và phải cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng phi báo chí. Đặc biệt, công chúng không còn thụ động mà có xu hướng chọn lọc nguồn, “theo dõi” các nhà báo, KOL hoặc cộng đồng có cùng mối quan tâm; đồng thời tham gia bình luận, chia sẻ, phản biện và tiếp tục sản xuất nội dung (user-generated content).

. Vì sao ngày càng nhiều người chuộng tin tức trên mạng xã hội thay vì báo chí chính thống?

+ Hiện nay, điện thoại thông minh trở thành thiết bị trung tâm trong sinh hoạt, kéo theo việc tiếp nhận thông tin nhanh, ngắn gọn và thị giác cao. Các định dạng shorts, reels, tóm tắt, infographic, podcast ngắn... chiếm ưu thế vì dễ xem, dễ chia sẻ.

Mặt khác, thuật toán của các mạng xã hội còn cá nhân hóa thông tin cho từng người dùng, tạo cảm giác “tin tức dành riêng cho mình”, khiến mạng xã hội hấp dẫn và gây nghiện hơn.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, người dùng có thể bình luận, tranh luận, chia sẻ hoặc tạo nội dung phản hồi, điều mà báo chí chính thống còn hạn chế.

Cần phải nhấn mạnh rằng thông tin trên mạng xã hội có xu hướng “giải trí hóa”. Đó là các dạng vừa mang thông tin vừa giải trí (infotainment) khiến công chúng cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi xem tin tức. Mặt khác, giới trẻ thường tin tưởng “người thật” hơn là “tổ chức” nên họ dễ tin vào những nhà báo độc lập, influencer hoặc nhân chứng trên mạng. Họ cũng ít quan tâm thương hiệu báo chí; thay vào đó, họ chỉ cần “tin đúng lúc”, “tin đúng vấn đề họ quan tâm”.

Một phần nguyên nhân khác là sự suy giảm niềm tin vào truyền thông chính thống do những hạn chế về tốc độ, sự khô cứng hoặc cảm nhận thiếu đa chiều. Nhưng nhìn chung, công chúng có sự chuyển dịch phương thức tiếp cận thông tin vì mạng xã hội đáp ứng tốt hơn nhu cầu “nhanh - tiện - gần gũi - tương tác - giải trí”.

Phóng viên tác nghiệp tại sự kiện A50. Ảnh: HOÀNG GIANG

Giữ vị thế và giá trị cốt lõi của báo chí

. Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí cần làm gì để giữ vững vị thế trong lòng bạn đọc và trở thành kênh thông tin đáng tin cậy trên mọi nền tảng?

+ Tôi cho rằng báo chí ngày nay cần chuyển từ “ai đăng trước” sang “ai giải thích sâu hơn”, tức là từ cung cấp tin tức sang giải thích, bối cảnh hóa, dự báo và gợi mở giải pháp. Báo chí trí tuệ, báo chí giải pháp, báo chí dữ liệu và báo chí tương tác chính là những hướng phát triển tất yếu. Cốt lõi là lấy niềm tin công chúng làm thước đo.

Báo chí phải minh bạch về quy trình, nguồn dữ liệu, sửa sai công khai và giữ ranh giới rõ ràng giữa tin tức, bình luận, quảng cáo. Chỉ bằng sự chính trực, báo chí mới lấy lại vị thế trong hệ sinh thái truyền thông số.

Đặc biệt khi mà dữ liệu và thuật toán trở thành một phần của nghề báo thì các PV phải trang bị năng lực đạo đức số (digital ethics) để không bị cuốn vào cuộc đua câu view.

Để giữ vững bản sắc báo chí, các tòa soạn cần xây dựng những quy tắc đạo đức rõ ràng, không giật tít đánh lừa, không công bố thông tin cá nhân nếu không có lợi ích công rõ ràng, không tạo dựng đối thoại giả bằng cách cắt dựng sai lệch, không sửa bài âm thầm mà phải minh bạch lịch sử chỉnh sửa và phải rà soát các thiên kiến thuật toán (algorithmic bias) khi áp dụng công cụ AI nội bộ. Chính những nguyên tắc ấy là lớp áo giáp để nhà báo bảo vệ niềm tin, cả với công chúng và với chính mình.

. Nhiều ý kiến cho rằng mạng xã hội đang “lấn sân” báo chí. Điều này có đúng không và tạo ra áp lực gì cho các tòa soạn hiện nay?

+ Nhìn dưới góc độ hình thức thì đúng là mạng xã hội đang “lấn sân” báo chí. Nhưng không thể nói mạng xã hội thay thế báo chí. Bởi đa phần thông tin trên mạng xã hội đều lấy lại từ thông tin chính thống trên báo chí. Các YouTuber, TikToker... không thể có mặt trong các sự kiện lớn để xác minh thông tin theo chuẩn mực báo chí.

Chúng ta cần hiểu rằng mạng xã hội không làm thay vai trò của báo chí, mà chỉ là nơi thông tin được lan truyền nhanh, đến với nhiều người hơn.

Trong sự kiện lớn, báo chí vẫn giữ vai trò chủ lực trong đưa tin, đảm bảo tính chính xác theo quy trình, quy phạm và cách làm chuẩn chỉnh. Dịch COVID-19 trước đây là minh chứng rõ ràng nhất. Tuy nhiên, báo chí cần phải học “ngôn ngữ mạng” để phát triển nội dung trên các nền tảng này.

. Xin cảm ơn ông.

Thích ứng không đồng nghĩa với việc đánh mất giá trị cốt lõi . Các tòa soạn cần thay đổi như thế nào để thích ứng với những điều ông đã nói ở trên? + Hiện nay, hầu hết cơ quan báo chí ở Việt Nam đều khai thác các nền tảng của bên thứ ba để phát triển nội dung. Báo chí đa nền tảng giờ đây đã trở thành phổ biến. Tuy nhiên, điểm nghẽn vẫn nằm ở tư duy sản xuất nội dung. Mỗi nền tảng có một “ngôn ngữ” riêng nên không thể đem cách làm truyền thống lên mạng xã hội. Thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng đã thay đổi theo hướng đa nhiệm và đa màn hình. Họ có thể lướt video ngắn trong lúc chờ thang máy, nghe podcast khi lái xe, đọc phân tích sâu khi nghỉ cuối tuần. Điều này đòi hỏi nhà báo phải tư duy lại về cấu trúc và định dạng nội dung, không chỉ là một bài viết hoàn chỉnh, mà là một hệ sinh thái nội dung nhiều tầng. Từ video 30 giây, đồ họa tương tác cho đến podcast 10 phút, longform hàng ngàn chữ, đều là một “cánh cửa” khác nhau dẫn vào cùng một chủ đề cốt lõi. Người xem có thể bước vào từ bất kỳ đâu và vẫn nắm được vấn đề theo mức độ nông sâu mà họ chọn. Việc hiểu sâu “ngôn ngữ” của từng kênh, từ tốc độ, định dạng, thuật toán, hành vi người dùng là điều kiện cần để “dịch” cùng một nội dung sự kiện, vấn đề sang nhiều hình thức mà không làm mất đi tính trung thực và chiều sâu. Tuy nhiên, thích ứng không đồng nghĩa với việc đánh mất giá trị cốt lõi. Nhà báo trong thời đại số vẫn phải nắm vững những nguyên tắc tác nghiệp và các giá trị kinh điển của nghề, đồng thời cần học thêm “ngôn ngữ mạng xã hội” từ cách kể chuyện, chọn ảnh, chọn định dạng quay, dựng hình, chọn nền nhạc, dùng đồ họa, chữ chạy đến cách tương tác với khán giả để thích ứng với vai trò phục vụ trong bối cảnh mới. Đó là tư duy tác nghiệp “song ngữ”.