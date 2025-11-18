Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Ba Giải báo chí 'Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM' năm 2025 18/11/2025 18:59

(PLO)- Trong 18 tác phẩm đoạt giải, tuyến bài “Gỡ khó để đại học phát triển đội ngũ giảng viên giỏi” của tác giả Phạm Thị Anh, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải ba.

Chiều 18-11, tại Hội Nhà báo TP.HCM đã diễn ra Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM” lần thứ 3 năm 2025, nhằm vinh danh những tác phẩm báo chí tiêu biểu trong công tác tuyên truyền phát triển giáo dục.

Giải thưởng do Hội Nhà báo TP.HCM, Tạp chí Giáo dục TP.HCM, Sở GD&ĐT TP.HCM và Cơ quan Đại diện văn phòng Bộ GD&ĐT tại TP.HCM phối hợp tổ chức.

Theo báo cáo của ban tổ chức, giải báo chí năm 2025 ghi nhận sự tham gia tích cực và trách nhiệm của đội ngũ phóng viên, nhà báo mảng giáo dục. Ban tổ chức đã trao giải cho 18 tác phẩm của 57 tác giả gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Các nhóm tác phẩm đạt giải thể hiện sự đầu tư nghiêm túc về nội dung và hình thức, khai thác sâu sắc những vấn đề trọng tâm của ngành giáo dục: đổi mới căn bản – toàn diện giáo dục, tự chủ đại học, chuyển đổi số, áp lực thi cử, mô hình trường học hạnh phúc, năng lực số của học sinh, công bằng giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo… Nhiều tác phẩm cho thấy góc nhìn nhân văn, phản ánh chân thực đời sống giáo dục TP.HCM – đô thị lớn và năng động bậc nhất của cả nước.

Trong số các tác phẩm đoạt giải năm nay, giải Nhất thuộc về loạt bài “Giáo dục TP.HCM 50 năm sau ngày thống nhất đất nước” của nhóm tác giả Báo Giáo dục và Thời đại.

Nhóm tác giả của Báo Giáo dục và Thời đại đoạt giải nhất. Ảnh: BTC

Riêng báo Pháp Luật TP.HCM có tác phẩm đoạt giải Ba là tuyến bài “Gỡ khó để đại học phát triển đội ngũ giảng viên giỏi” của tác giả Phạm Thị Anh (bút danh Phạm Anh).

Loạt bài gồm ba bài, đăng trên báo in và báo điện tử Báo Pháp Luật TP.HCM từ ngày 01 đến 03-4-2025.

Loạt bài phản ánh toàn diện thực trạng thu hút, giữ chân và phát triển đội ngũ giảng viên trong bối cảnh ngành giáo dục triển khai các yêu cầu mới về chuẩn giảng viên và chiến lược phát triển khoa học – công nghệ.

Loạt bài ghi nhận những chuyển động tích cực ở một số cơ sở đào tạo với các chính sách đãi ngộ và hỗ trợ nghiên cứu, đồng thời chỉ ra nhiều vướng mắc kéo dài như thu nhập chưa tương xứng, áp lực công việc và hạn chế về môi trường học thuật. Trên nền thực tiễn đó, loạt bài đề xuất nhu cầu cấp thiết phải tháo gỡ rào cản, tạo đột phá chính sách để xây dựng đội ngũ giảng viên giỏi, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng ĐH.

Tác giả Phạm Anh của Báo Pháp Luật TP.HCM.

Nhóm tác giả đoạt giải Ba Giải báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM” năm 2025, trong đó có phóng viên Phạm Anh của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: HUYÊN NGUYỄN

Trước đó, loạt bài này của phóng viên Phạm Anh cũng đã được trao giải Khuyến khích của Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2025 của Bộ GD&ĐT phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.