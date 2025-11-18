Báo Pháp Luật TP.HCM thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 18/11/2025 14:18

(PLO)- Nhân dịp 20-11, báo Pháp Luật TP.HCM đã đến thăm các cơ sở giáo dục và có nhiều trao đổi về sự gắn kết, đồng hành trong công tác giáo dục, đào tạo, truyền thông thời gian qua.

Ngày 18-11, đoàn công tác của báo Pháp Luật TP.HCM do Phó Tổng biên tập thường trực Nguyễn Đức Hiển làm trưởng đoàn đã đến thăm một số cơ sở giáo dục nhân Kỷ niệm 43 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đến thăm Sở GD&ĐT TP.HCM, phát biểu tại đây, ông Nguyễn Đức Hiển, cho biết báo Pháp Luật TP.HCM luôn đồng hành với ngành giáo dục TP.HCM từ những ngày đầu thành lập. Báo thực hiện nhiệm vụ phản ánh các hoạt động dạy và học, đào tạo tại các cơ sở giáo dục, coi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là tình cảm và sự gắn bó đối với ngành.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập thường trực báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời chúc mừng và lời tri ân đến đội ngũ cán bộ, thầy cô tại Sở GD&ĐT TP.HCM nói riêng và ngành giáo dục TP.HCM nói chung. Ảnh: P.ANH

Theo ông Hiển, ngoài thông tin thường xuyên về tuyển sinh, sách giáo khoa, hoạt động ngoại khóa, Báo còn quan tâm đến các nhiệm vụ, chia sẻ của đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Báo luôn mong muốn đồng hành, góp ý, xây dựng, lan tỏa những điểm tích cực nhằm tạo động lực cho giáo dục, phù hợp với định hướng của TP.HCM. Dịp này, Báo cũng triển khai chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong trường học để góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục thành phố.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Đức Hiển gửi lời chúc mừng và lời tri ân đến đội ngũ thầy cô, mong các thầy cô luôn mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp nâng cao dân trí của TP.HCM cũng như cả nước.

Đoàn công tác của báo Pháp Luật TP.HCM đến thăm, chúc Sở GD&ĐT TP.HCM nhân dịp 20-11. Ảnh: P.ANH

Đáp lời, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết ngành giáo dục TP đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng liên quan đến chương trình, sách giáo khoa, tăng cường nguồn lực tiếng Anh trong nhà trường, đẩy mạnh chuyển đổi số và áp dụng các giải pháp hỗ trợ về khoa học.

Ông đánh giá giáo dục hiện nhận được sự quan tâm lớn từ Chính phủ và xã hội, với nhiều ý kiến trao đổi, góp ý để hoàn thiện. Theo ông, cần tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp nhằm cải thiện chất lượng giáo dục và bảo đảm cung cấp nguồn nhân lực tốt cho TP.HCM cũng như cả nước.

Liên quan đến sáp nhập các khu vực trong giáo dục, ông Nguyễn Bảo Quốc cho rằng mỗi khu vực có đặc điểm khác nhau về số lượng, chất lượng và mục tiêu đào tạo. Do đó, quá trình sáp nhập cần phát huy thế mạnh riêng của từng khu vực, xử lý những vấn đề có thể phát sinh với sự đồng hành của các cấp, các ngành.

Về định hướng thời gian tới, phó Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin ngành giáo dục sẽ tiếp tục phát triển theo kế hoạch đã đề ra, chú trọng mở rộng phát triển các lĩnh vực liên quan, trong đó tăng cường phối hợp với báo chí để truyền thông các hoạt động trong ngành.

+ Đến thăm Trường ĐH Luật TP.HCM, Phó Tổng biên tập thường trực Nguyễn Đức Hiển bày tỏ sự trân trọng đối với Trường ĐH Luật TP.HCM. Ông cho biết khoảng 80% phóng viên, biên tập viên của báo đã trưởng thành từ mái trường này.

Ông cũng nhấn mạnh việc nhà trường luôn đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập cũng như khi ra trường, trở thành những cộng sự và đối tác chiến lược của báo trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đội ngũ giảng viên, học giả của trường luôn là lực lượng chuyên gia chủ chốt, giúp báo Pháp Luật TP.HCM tạo được uy tín trong đấu tranh và thực thi pháp luật.

Phó Tổng biên tập thường trực Nguyễn Đức Hiển trao đổi, gửi lời tri ân đến đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo của Trường ĐH Luật TP.HCM.

Nhân dịp 20-11, ông gửi lời tri ân đến Ban Giám hiệu và quý thầy cô, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của trường trong thời gian tới.

Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Luật TP.HCM, PGS.TS Vũ Văn Nhiêm, Chủ tịch Hội đồng trường, khẳng định mối quan hệ giữa nhà trường và báo Pháp Luật TP.HCM luôn gắn bó chặt chẽ, bền vững từ nhiều năm nay. Báo đã luôn đồng hành cùng trường trong các hoạt động về đào tạo, chương trình học thuật, tư vấn, phản biện chính sách, tuyên truyền pháp luật của TP.HCM và cả nước. Đây là mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện, góp phần quan trọng vào sự phát triển của cả hai đơn vị.

PGS.TS Vũ Văn Nhiêm mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của báo trong truyền thông, tuyển sinh cũng như các hoạt động học thuật, phản biện chính sách, cùng nhau lan tỏa tri thức pháp luật và đóng góp vào sự phát triển của TP.HCM.

PGS.TS Vũ Văn Nhiêm cùng Phó Tổng biên tập thường trực Nguyễn Đức Hiển và thành viên đại diện của hai đơn vị chụp hình lưu niệm.



+ Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, đoàn công tác của Báo và đại diện lãnh đạo trường đã có những trao đổi thân tình về sự gắn kết, hỗ trợ, đồng hành của hai đơn vị.

Chia sẻ tại đây, Phó Tổng biên tập thường trực Nguyễn Đức Hiển cho rằng báo chí và nhà trường đều có chung trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề của xã hội thông qua cung cấp thông tin chính xác, phân tích và lý giải, từ đó nâng cao chất lượng tri thức cho cộng đồng.

Phó Tổng biên tập thường trực Nguyễn Đức Hiển chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đến Tiến sĩ Nguyễn Mai Lan - Chủ tịch Hội đồng trường cùng tập thể đội ngũ của trường.

Theo nhà báo Nguyễn Đức Hiển, báo không chỉ phản ánh về hoạt động đào tạo của trường mà còn là cầu nối giữa sinh viên, người học với xã hội. Ông nhận định mối quan hệ hợp tác giữa báo Pháp Luật TP.HCM và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ngày càng chặt chẽ, với sự trao đổi thường xuyên giữa ban giám hiệu và phóng viên. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh một ngôi trường ngày càng khang trang, uy tín, quy mô phát triển và chất lượng đào tạo ngày càng được khẳng định.

Nhân dịp này, ông gửi lời cảm ơn đến nhà trường đã luôn đồng hành và hỗ trợ báo trong các hoạt động.

Nhân dịp 20-11, đoàn công tác của báo Pháp Luật TP.HCM gửi lời cảm ơn đến Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã luôn đồng hành và hỗ trợ báo.

Đại diện lãnh đạo trường tiếp đoàn, Tiến sĩ Nguyễn Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường, bày tỏ cảm ơn đoàn công tác của báo Pháp Luật TP.HCM và chia sẻ rằng nhà trường luôn coi sự quan tâm của xã hội, phụ huynh và người học là động lực để nỗ lực hoàn thiện nhiệm vụ "trồng người".

Bà cho rằng trong quá trình phát triển mạnh mẽ, nhà trường cũng đối mặt với không ít vấn đề khó khăn và đã có những điều chỉnh kịp thời để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng kỳ vọng của xã hội.