50 năm ngành GD&ĐT TP.HCM: Bước chuyển mình mạnh mẽ 18/11/2025 10:51

(PLO)- Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định 50 năm qua, cùng với nền giáo dục cả nước, ngành GD&ĐT TP.HCM đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Sáng 18-11, UBND TP.HCM tổ chức triển lãm 50 năm ngành GD&ĐT TP.HCM với chủ đề “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai”.

Ngành GD&ĐT TP.HCM là điểm sáng trong cả nước

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ 50 năm qua, sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, cùng với nền giáo dục cả nước, ngành GD&ĐT TP.HCM đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ.

Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm "50 năm đổi mới giáo dục: dấu ấn thời đại - khát vọng tương lai của ngành GD&ĐT TP.HCM". Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ngành GD&ĐT TP đã nỗ lực trở thành điểm sáng trong cả nước về quy mô và chất lượng, thực hiện các nhiệm vụ “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”, đi đầu trong đổi mới, chuyển đổi số, giáo dục thông minh, hội nhập quốc tế, hướng tới trở thành trung tâm giáo dục của khu vực và thế giới.

Triển lãm “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai” được tổ chức nhằm khẳng định vai trò, sứ mệnh đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững của ngành GD&ĐT TP.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cùng với học sinh tham quan các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: NQ

Triển lãm gồm 125 ảnh được trưng bày tại Hội trường Thống Nhất từ ngày 18-11, đến 20-11-2025, với chín gian hàng, năm khu vực triển lãm ảnh tương ứng 5 giai đoạn lịch sử. Cụ thể:

Khu vực 1 (1975–1985): Định hướng và tái thiết.

Khu vực 2 (1986–1995): Đổi mới giáo dục.

Khu vực 3 (1996–2005): Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Khu vực 4 (2006–2015): Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Khu vực 5 (2016–2025): Chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.

Các khu vực triển lãm ảnh và khu vực trưng bày gian hàng được thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ với những hình ảnh phản ánh trung thực, sinh động hành trình phát triển của ngành GD&ĐT.

Nụ cười rạng ngời của các thầy cô tại triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục. Ảnh: NQ

"Triển lãm là dịp để chúng ta nhìn lại hành trình đóng góp của ngành GD&ĐT TP không chỉ trong nâng cao dân trí mà còn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" - lãnh đạo TP nhấn mạnh.

Xây dựng TP.HCM thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nhìn nhận, 50 năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống, sự quan tâm của lãnh đạo TP, ngành GD&ĐT TP đã đạt được những thành tựu nổi bật.

Cô trò thích thú khi tham quan các gian hàng tại triển lãm. Ảnh: NQ

TP.HCM đã đầu tư xây dựng một hệ thống trường lớp rộng khắp. Đặc biệt, sau khi sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập các địa bàn Vũng Tàu, Bình Dương, chỉ tiêu 300 phòng học trên 10.000 học sinh đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất.

Cô trò Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, phường An Hội Đông tham quan gian hàng trưng bày của cụm 3- cụm 4. Ảnh: NQ

Một điểm nhấn quan trọng khác là việc phổ cập tiếng Anh trong học sinh, đón đầu chủ trương của Bộ Chính trị về việc từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Một thành tựu lớn khác là việc triển khai chủ trương chuyển đổi số. TP đã khởi động đầu tư hệ thống “trường học số” với mục tiêu đạt 100 trường học số vào năm 2025. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của các cơ sở giáo dục, TP đã công nhận 1.000 trường học số.

Cô Đỗ Thị Vân Anh, giáo viên Trường Tiểu học Hanh Thông, phường Hạnh Thông bất ngờ trước những bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành GD&ĐT TP qua các thời kỳ. Ảnh: NQ

"Thông qua triển lãm, ngành giáo dục mong học sinh, giáo viên cùng nhìn lại quá trình phát triển từ những lớp học đơn sơ, thiếu thốn bàn ghế và phương tiện dạy học, đến việc xóa mù chữ hiệu quả và phát triển vượt bậc như ngày nay. Để từ đó, toàn ngành cùng quyết tâm, đồng hành trong mục tiêu xây dựng TP.HCM thành trung tâm giáo dục lớn của cả nước và khu vực, đóng góp vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước" - ông Hiếu nhấn mạnh.

Học sinh thích thú xem những bức ảnh về lớp học ngày xưa. Ảnh: NQ

“Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thật sự xúc động” - cô Đỗ Thị Mỹ Hoà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Trường Toản, phường Diên Hồng tự hào.

Ba mươi năm trong nghề, chứng kiến hành trình 50 năm của ngành giáo dục là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa đối với cô.

Ngành GD&ĐT TP đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ và AI vào dạy học. Ảnh: NQ

“Trong quá trình chuẩn bị cho triển lãm của cụm, khi xem lại những hình ảnh từ giai đoạn đầu – thời kỳ định hướng và tái thiết – tôi càng trân trọng hơn những thế hệ thầy cô đi trước.

Dù điều kiện cơ sở vật chất vô cùng khó khăn, các thầy cô đã xây dựng nên nền tảng vững chắc cho giáo dục ngày hôm nay. Đi tiếp qua bốn giai đoạn còn lại từ đổi mới giáo dục, hội nhập cho đến đổi mới phương pháp, ứng dụng chuyển đổi số để hòa nhập toàn cầu, có thể thấy nỗ lực to lớn của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên TP.HCM. Các thầy cô luôn năng động, sáng tạo trong từng hoạt động chuyên môn” - cô Hoà nói.