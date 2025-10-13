Dấu ấn của ngành GD&ĐT TP.HCM trên chặng đường phát triển 13/10/2025 09:38

(PLO)- Trong thời gian qua, ngành GD&ĐT TP.HCM bứt phá trong chuyển đổi số, đi đầu trong dạy học tiếng Anh, từng bước hội nhập toàn cầu.

Ngành GD&ĐT TP.HCM luôn khẳng định vị thế tiên phong với những bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số.

Đi đầu trong chuyển đổi số

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết chuyển đổi số của ngành GD&ĐT TP thực hiện theo lộ trình, liên tục cập nhật phù hợp với sự thay đổi của công nghệ và chiến lược quốc gia.

Bắt đầu từ việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối thông tin giữa các hệ thống, các đơn vị trên hệ thống quản lý học tập (LMS), hoàn thiện kho học liệu số. Công tác tuyển sinh, thủ tục hành chính… được số hóa.

TP.HCM là địa phương đầu tiên xây dựng trường học số. Năm 2024, ngành giáo dục đã triển khai bộ tiêu chuẩn công nhận trường học số. Cuối năm học 2024-2025, TP.HCM đã có 100 trường đạt chuẩn trường học số. Năm học 2025-2026, bộ tiêu chuẩn được áp dụng mở rộng ở nhiều trường.

Đặc biệt, TP.HCM còn là địa phương tiên phong trong việc trang bị kỹ năng tin học quốc tế cho học sinh (HS) theo Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho HS phổ thông TP.HCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030".

Việc triển khai chương trình tin học quốc tế ICDL góp phần tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ “công dân số” tương lai. Hàng ngàn HS tại TP.HCM được tiếp cận, đạt chứng chỉ tin học quốc tế ICDL. Điều này góp phần thực hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thế hệ HS TP có năng lực số toàn diện, hội nhập quốc tế.

Nhiều học sinh ở Tphcm đang học chương trình tin học quốc tế ICDL.

Từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

TP là nơi đầu tiên trên cả nước tổ chức dạy tiếng Anh tăng cường cho bậc Tiểu học, bắt đầu từ lớp 1. Năm 1998, việc dạy thí điểm được triển khai ở Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

Về sau, chương trình tiếng Anh tích hợp được TP mạnh dạn triển khai cho hệ thống giáo dục phổ thông.

Các chương trình, đề án đột phá của ngành giáo dục huy động được nguồn lực xã hội và đạt hiệu quả cao như Đề án 5695 về “Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt nam” (chương trình tiếng Anh tích hợp), được UBND TP.HCM phê duyệt năm 2014.

Năm 2014, chỉ 18 trường với 600 HS tham gia. Sau 10 năm thực hiện, đã có trên 160 trường học với trên 30.000 HS theo học.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, đa phần HS khi hoàn thành chương trình các cấp học đều đạt được trình độ tương ứng theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Bộ GD&ĐT, tương đương với các mức độ theo Khung tham chiếu châu Âu (CEFR). Nhiều HS có thể giao tiếp thành thành bằng tiếng Anh, đặc biệt tình huống liên quan đến học thuật và khoa học.

Tại hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện đề án 5695, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: “Với những gì đề án tiếng Anh tích hợp tại TP.HCM đã đạt được, tôi mong Sở GD&ĐT các tỉnh thành có thể tham khảo, học hỏi kinh nghiệm, tìm đối tác phù hợp để từng bước thực hiện kết luận 91 của Bộ Chính trị đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”.

Trong năm học này, bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục phổ thông (Sở GD&ĐT TP.HCM), cho biết sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp sâu rộng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ thực tế ảo (VR/AR) vào quá trình dạy và học tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã thẩm định và phê duyệt chương trình STEM song ngữ Anh - Việt để triển khai. Chương trình do EMG Education xây dựng.

Học sinh tiếng Anh tích hợp hào hứng với các tiết học thực hành.

Chương trình giảng dạy song ngữ Anh – Việt, giúp HS vừa học STEM vừa phát triển năng lực tiếng Anh định hướng theo toán, khoa học và công nghệ, từng bước tiến tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo Kết luận 91.

Ngoài ra, TP.HCM chú trọng xây dựng mô hình “Trường học hạnh phúc”, một trong những giá trị cốt lõi của chiến lược phát triển giáo dục toàn diện.