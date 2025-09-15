Ngành GD&ĐT TP.HCM ủng hộ đồng bào vùng bão lũ gần 17 tỉ đồng 15/09/2025 18:39

Chiều 15-9, Sở GD&ĐT TP.HCM đã thông tin về đợt quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận 3 tỉ đồng từ Sở GD&ĐT TP.HCM để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: AH

Theo đó, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra cho đồng bào khu vực miền núi phía Bắc, thực hiện lời kêu gọi của UBND TP, Đảng uỷ Sở GD&ĐT đã phát động đợt vận động quyên góp trong toàn ngành.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT cũng kêu gọi các trường học và đơn vị không nhận hoa chúc mừng trong dịp khai giảng năm học, thay vào đó chuyển tấm lòng thành những đóng góp thiết thực hỗ trợ đồng bào.

Ngay sau lễ khai giảng, nhiều trường đã tổ chức các hoạt động quyên góp ý nghĩa.

Kết quả, tổng số lượt quyên góp tiếp nhận là 3.491 lượt; tổng số tiền vận động ủng hộ đồng bào vùng bão lũ gần 17 tỉ đồng.

Trường Mầm non Tân Phong, TP.HCM, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: NTCC

Toàn bộ số tiền đã được Sở GD&ĐT phối hợp phân bổ hợp lý. Chiều cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận 3 tỉ đồng từ Sở GD&ĐT TP.HCM để tham gia vào chương trình cứu trợ chung của toàn TP, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ.

Một phần được Sở GD&ĐT gửi cho Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhằm chăm lo trực tiếp cho các nhà giáo, người lao động trong ngành và các em học sinh đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ thiên tai.

Số tiền còn lại được chuyển gửi trực tiếp cho các địa phương bị ảnh hưởng, giúp giải quyết những khó khăn cấp bách nhất.