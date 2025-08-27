Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt 27/08/2025 10:17

(PLO)- Tại hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt do cơn bão số 4 và số 5 gây ra.

Ngày 27-8, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt ngay tại hội nghị tổng kết. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết trong khi chúng ta đang chuẩn bị hành trang cho một năm học mới với bao nhiêu niềm vui, hân hoan, thì ở ngoài kia, đồng bào các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đang oằn mình chống chọi với hậu quả khốc liệt của bão số 4 và số 5.

Mưa lũ đã cuốn trôi nhà cửa, tài sản, và đau đớn hơn cả là sinh mạng con người. Hàng vạn người dân, trong đó có những đồng nghiệp của chúng ta, những học sinh của chúng ta, đang sống trong cảnh thiếu thốn, cơ cực, cảnh màn trời chiếu đất.

“Vì lẽ đó, phát huy truyền thống "tương thân tương ái" cao đẹp của dân tộc, ngay tại Hội nghị trang trọng này, thay mặt lãnh đạo Ngành, và bằng tất cả tấm lòng của mình, tôi kêu gọi toàn thể quý vị đại biểu, các cán bộ quản lý, quý thầy cô giáo, nhân viên trong toàn ngành, hãy bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, cùng nhau ủng hộ đồng bào lũ lụt, sẻ chia để phần nào xoa dịu những mất mát, đau thương mà đồng bào ta đang phải gánh chịu” - Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Cây cối gãy đổ tại một trường học ở tỉnh Nghệ An do bão số 5 gây ra. Ảnh: BÁO VÀ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH NGHỆ AN

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, mỗi sự đóng góp lúc này, dù nhỏ hay lớn, đều là vô giá. Đó không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà là tình người, là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp đồng bào và đặc biệt là các em học sinh vùng lũ sớm được trở lại trường, tiếp tục hành trình học tập.

Việc đóng góp sẽ được thực hiện qua hình thức chuyển khoản để đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và hiệu quả.

Số tài khoản: 060335478668 - Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín.

Chủ tài khoản: Sở GD&ĐT TP.HCM.

Thời gian vận động từ nay đến hết ngày 09-9-2025.

Toàn bộ số tiền vận động sẽ được sao kê đầy đủ và chuyển cho Công đoàn giáo dục Việt Nam và trực tiếp các Sở GD&ĐT các tỉnh bị thiệt hại do mưa bão.

Ngay tại hội nghị, nhiều đơn vị đã trực tiếp ủng hộ đồng bào lũ lụt với kinh phí gần 300 triệu.

Bão số 5 vừa qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.. Trận cuồng phong của bão số 5 đã khiến các trường học ở Nghệ An bị tốc mái tôn, lật mái ngói, rơi vỡ. Điều này, khiến các trường gặp rất nhiều khó khăn khi khắc phục nhất là khi năm học mới đang cận kề.