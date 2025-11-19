Báo Pháp Luật TP.HCM thăm, chúc mừng các cơ sở đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 19/11/2025 13:03

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM mong muốn giữa báo và các cơ sở đào tạo tiếp tục gắn kết, phối hợp phản biện để góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật và lan tỏa những câu chuyện tích cực trong hoạt động đào tạo.

Sáng 19-11, đoàn công tác của báo Pháp Luật TP.HCM do Phó Tổng biên tập Đinh Đức Thọ làm trưởng đoàn đã đến thăm một số cơ sở đào tạo nhân dịp Kỷ niệm 43 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM và lãnh đạo các cơ sở giáo dục đã trao đổi về sự gắn kết, đồng hành trong công tác giáo dục, đào tạo, truyền thông thời gian qua.

Đến thăm Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ông Đinh Đức Thọ – Phó Tổng biên tập, cho biết báo Pháp Luật TP.HCM bày tỏ sự trân quý về mối quan hệ hợp tác giữa báo và nhà trường trong thời gian qua. Ông ghi nhận nỗ lực của nhà trường trong công tác giáo dục và đào tạo, phát triển quy mô trường lớp và chăm lo đội ngũ.

Ông Thọ chia sẻ, báo Pháp Luật TP.HCM luôn quan tâm, theo dõi các chính sách liên quan đến giáo dục – đào tạo, trong đó có những vấn đề tác động trực tiếp đến người học và đội ngũ nhà giáo.

Nhân dịp 20-11, ông gửi lời tri ân đến Ban Giám hiệu và quý thầy cô, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục thắt chặt mối gắn kết, đẩy mạnh phối hợp thông tin, góp phần lan tỏa những câu chuyện tích cực trong hoạt động đào tạo của nhà trường.

Phó Tổng biên tập Đinh Đức Thọ (bìa phải) và NGƯT Lê Văn Vang trao đổi về mối hợp tác thân thiết giữa hai đơn vị trong thời gian qua

Đón tiếp đoàn, NGƯT.TS Lê Văn Vang, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM gửi lời cảm ơn đến báo Pháp Luật TP.HCM vì đã đồng hành, hỗ trợ thông tin về các hoạt động của trường trong thời gian qua. Đại diện nhà trường nhấn mạnh sự đồng hành của báo chí là nguồn động viên quan trọng đối với tập thể giảng viên và sinh viên.

Ông Lê Văn Vang cho biết thời gian qua, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các phong trào sinh viên, được truyền thông ghi nhận. Đại diện trường cũng bày tỏ sự trân trọng đối với nỗ lực của đội ngũ giảng viên, trong đó có những thầy cô đã có nhiều đóng góp cho hoạt động đào tạo của trường.

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, trường còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật, ngoại khóa, tạo môi trường học tập đa dạng cho sinh viên. Tuy vậy, phía trường cũng nhìn nhận vẫn còn hạn chế, như chưa tổ chức được một chương trình mít tinh quy mô lớn hoặc một chuỗi sự kiện dài hơi, đây là những điểm sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới.

Đoàn tham quan phòng chức năng phục vụ đào tạo sinh viên tại trường.

Đoàn công tác của báo Pháp Luật TP.HCM và đoàn Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM chụp hình kỷ niệm tại buổi thăm

Cùng ngày, đoàn công tác của Báo đến thăm và chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại Trường ĐH Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Tại đây, nhà báo Đinh Đức Thọ – Phó Tổng biên tập gửi lời tri ân đến tập thể lãnh đạo, giảng viên và nhân viên nhà trường. Ông Thọ mong muốn Trường ĐH Kinh tế – Luật tiếp tục đạt nhiều thành tựu mới trên chặng đường phát triển, đặc biệt trong bối cảnh đổi mới công nghệ và chuyển đổi số mạnh mẽ.

Ông Thọ đánh giá cao mối quan hệ phối hợp giữa hai đơn vị thời gian qua, khi báo và trường đã cùng đồng hành trong nhiều sự kiện nhằm lan tỏa thông tin tích cực về hoạt động đào tạo, nghiên cứu và các đóng góp xã hội của nhà trường. Đại diện báo kỳ vọng sự hợp tác này sẽ tiếp tục được tăng cường và chặt chẽ hơn trong thời gian tới, qua đó phản ánh kịp thời nhiều hoạt động mới của trường.

Đại diện hai đơn vị trao đổi thân tình tại buổi thăm.

Đại diện lãnh đạo trường, PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế – Luật cho biết thời gian qua, nhà trường và báo Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả. Ông đánh giá cao sự đồng hành của báo chí, đặc biệt là với một cơ sở đào tạo ngành luật, bởi thông tin được lan tỏa rộng rãi và có giá trị xã hội lớn.

PGS.TS Lê Vũ Nam cho rằng việc hợp tác giữa trường ĐH và cơ quan báo chí chuyên ngành pháp luật đã góp phần tạo nên tiếng nói chung trong việc kiến nghị chính sách, đề xuất giải pháp cho phát triển kinh tế – xã hội. Ông kỳ vọng thời gian tới, nhất là giai đoạn chuẩn bị cho các sự kiện lớn của trường, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp để lan tỏa thông tin và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Nam cũng đề xuất hai đơn vị sẽ sớm có buổi làm việc trong tháng 12 để trao đổi, thống nhất các chương trình hợp tác trong thời gian tới, nhằm đảm bảo hoạt động phối hợp được thực hiện bài bản, kịp thời và hiệu quả hơn.