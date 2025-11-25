Đà Nẵng về đích 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai 25/11/2025 14:13

(PLO)- Đà Nẵng là TP đầu tiên trong cả nước hoàn thành chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, là địa phương đầu tiên tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch.

Sáng 25-11, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai theo Kế hoạch 515/2025 của Bộ Công an và Bộ NN&MT (chiến dịch 515).

Đà Nẵng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch 515. Ảnh: TV

Mưa lũ triền miên vẫn hoàn thành trước hạn

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, chiến dịch 515 thực hiện từ ngày 1-9 đến 30-11.

Mục tiêu là hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của TP, bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Qua đó phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại TP được minh bạch, hiệu quả.

Chiến dịch nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử.

Bảo đảm cơ sở dữ liệu đất đai của Đà Nẵng được kết nối, chia sẻ và đồng bộ thông suốt với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chiến dịch 515 được triển khai trong thời gian gấp rút, khối lượng công việc rất lớn trong tình hình thiên tai bão lũ. Nhưng Đà Nẵng đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu đề ra.

Tỉ lệ đối soát, xác thực thông tin chủ sử dụng đất đạt 96,8%; thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân đạt 98,85%. 100% hồ sơ thu thập được scan và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

Toàn TP đã đồng bộ hơn 1,1 triệu thửa đất lên cơ sở dữ liệu quốc gia, nằm trong nhóm các địa phương có tiến độ nhanh và đạt chất lượng nhất.

Sau khi chiến dịch 515 kết thúc, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục coi việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ thường xuyên của toàn hệ thống.

Trong đó, tập trung duy trì cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu đất đai. Chỉnh lý biến động đất đai theo thời gian thực trên toàn bộ 1,3 triệu thửa đất, đảm bảo dữ liệu luôn “đúng – đủ – sạch – sống”.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu. Tích hợp và liên thông với cơ sở dữ liệu chuyên ngành như thuế, quy hoạch, xây dựng, đăng ký doanh nghiệp.

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và củng cố nguồn lực kỹ thuật. Đào tạo liên tục cho cán bộ phụ trách đất đai tại các xã, phường, cán bộ văn phòng đăng ký đất đai.

Đến từng nhà dân rà soát dữ liệu đất đai. Ảnh: PV

Đưa dữ liệu đất đai vào khai thác, phục vụ người dân

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Hà Thế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp, kéo dài, lực lượng công an vẫn giữ vững nhịp độ của chiến dịch.

Công an đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong triển khai chiến dịch 515, không để gián đoạn ảnh hưởng đến tiến độ đề ra.

Tuy nhiên theo ông Xuyên, quá trình triển khai chiến dịch vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Khối lượng công việc phải triển khai rất lớn trong thời gian ngắn, trong khi công an đồng thời phải đảm bảo nhiệm vụ thường xuyên về an ninh trật tự.

Nhiều chủ sử dụng đất không có mặt ở địa phương, đi làm ăn xa, ở nước ngoài. Nhiều thông tin chủ sử dụng đất không có trong cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn TP hoặc không trùng khớp với số căn cước công dân.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp, tranh chấp, thừa kế… nên chưa hoàn tất, gây khó khăn cho việc tiếp cận, cập nhật hồ sơ. Một số nơi hồ sơ địa chính còn dạng giấy, hạ tầng còn hạn chế. Thời tiết mưa bão, lũ lụt cũng ảnh hưởng đến hoạt động của tổ công tác lưu động.

Ông Xuyên đề nghị TP xây dựng quy trình thống nhất về tiêu chuẩn dữ liệu, phương pháp đối soát, cơ chế xử lý vướng mắc ngay từ cơ sở. Tránh tình trạng dữ liệu mỗi ngành áp dụng một quy trình khác nhau, ảnh hưởng đến độ “sạch” và “sống” của dữ liệu.

Sở NN&MT cần tập trung xử lý tình trạng sai lệch lịch sử, chuẩn hóa thông tin người sử dụng đất. Khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử không thống nhất; xem đây là nhiệm vụ nền tảng quyết định chất lượng lâu dài của cơ sở dữ liệu đất đai.

Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục rà soát, đảm bảo an ninh an toàn hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai. Tiếp tục tuyên truyền về lợi ích thiết thực của dữ liệu đất đai chính xác, đồng bộ với dữ liệu dân cư nhằm nâng cao ý thức chủ động tự giác phối hợp của người dân.

Theo ông Đinh Hồng Phong, đại diện Cục quản lý đất đai – Bộ NN&MT, Đà Nẵng là TP đầu tiên hoàn thành chiến dịch 515 và là địa phương đầu tiên tổ chức tổng kết chiến dịch này.

Ông Phong đánh giá, đây là nhiệm vụ rất gấp, nặng nề, khối lượng công việc phải làm rất lớn. Từ Trung ương đến địa phương đều phải vừa làm vừa triển khai hướng dẫn.

“Đà Nẵng đã hoàn thành vượt chỉ tiêu chỉ trong 90 ngày, thuộc nhóm đứng đầu các tỉnh, TP trên cả nước. Điều này thể hiện rõ nỗ lực của các đơn vị trong việc phối hợp thực hiện trong thời gian qua”, ông Phong cho hay.