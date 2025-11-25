Hôm nay, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, nhiều hộ dân vẫn còn ngập 25/11/2025 10:04

(PLO)- Đến sáng nay, tỉnh Đắk Lắk còn bốn xã, tỉnh Lâm Đồng còn 105 hộ dân bị ngập, 82 hộ tại xã Cát Tiên bị chia cắt do ngập nước, đi lại khó khăn.

Bản tin lúc 9 giờ sáng nay, 25-11, của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ đêm qua đến sáng sớm nay, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 24-11 đến 8 giờ ngày 25-11 cục bộ có nơi trên 40 mm như trạm Đỉnh Bạch Mã (Huế) 97.6 mm, trạm Khâm Đức (Đà Nẵng) 46.8 mm…

Dự báo ngày và đêm nay, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, ở Gia Lai, Đắk Lắk, lũ trên các sông tiếp tục rút dần. Dự báo 12 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ2. Trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ2.

Ngập lụt vẫn diễn ra tại nhiều khu vực. Trong ảnh: Ngập lụt tại Nha Trang ngày 19-11. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn tiếp tục xuống và ở mức BĐ3, lũ trên sông Kôn (Gia Lai) sẽ dao động ở mức BĐ1.

Ngập lụt vẫn diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông tỉnh Gia Lai. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến sáng nay, tỉnh Đắk Lắk còn bốn xã, tỉnh Lâm Đồng còn 105 hộ dân bị ngập, 82 hộ tại xã Cát Tiên bị chia cắt do ngập nước, đi lại khó khăn, hiện di chuyển bằng thuyền và các phương tiện để tiếp cận hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm.