Để quên 4,5 chỉ vàng trong túi áo gửi tặng người dân vùng lũ 24/11/2025 11:03

Ngày 24-11, Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, cho biết đã trao trả lại 4,5 chỉ vàng cho một người dân để quên trong quần áo quyên góp người dân vùng lũ phía Nam Trung Bộ.

Theo đó, chiều 23-11, một người dân trên địa bàn đã đến công an xã trình báo về việc tìm thấy 4,5 chỉ vàng trong quần áo quyên góp từ thiện. Qua kiểm tra, số vàng này gồm một dây chuyền và hai nhẫn.

Người này cho biết mình cùng nhóm bạn kêu gọi quyên góp quần áo cũ để gửi vào hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng nề do lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh Nam Trung Bộ. Khi kiểm đếm quần áo cũng như giặt đồ cho sạch thì phát hiện có tài sản bên trong.

Nhận định người tặng quần áo để quên nên người này trình báo công an để trả lại. Sau đó, công an đã xác định được người để quên và trao trả số tài sản này.